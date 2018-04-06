Intel, eski işlemcileri için Spectre güvenlik yamasını yayınlamayacak

Güvenlik yaması ile performansı %20’ye varan kayıp yaşayan işlemcilere bu güncellemenin yüklenmesi şiddetle tavsiye edilmişti. Şimdiki süreçte ise Intel cephesinden ilginç bir açıklama geldi. İşlemci devi, Spectre açığı için yama kılavuzunu güncellediğini ve kritik seviyedeki açıkları kapatmak için aylardır çalıştıklarının belirtti.

Güncelleme almayacak Intel işlemci modelleri belli oldu

Intel bu ifadenin ardından eski işlemcileri için Spectre güvenlik yamasını yayınlamayacağını belirtti. Açıklamalara göre; Bloomfield, Clarksfield, Gulftown, Harpertown, Jasper Forest, Penryn, SoFIA 3GR, Wolfdale ve Yorkfield serileri Spectre güvenlik yamasını almayacak.

Intel bu seriler için neden güncelleme yayınlanmayacak?

İşlemci devi; Varyant 2‘nin (CVE-2017-5715) güncelleme ile mikro mimariden dolayı eski işlemcilere uygulanamadığını, ticari olarak mevcut yazılım desteğinin kısıtılı olması ve müşteri girdilerine bağlı olarak bu işlemcilerin çok az kullanıldığı için tehlikenin minimum seviyede olduğunu belirterek güncelleme sunmayacağını belirtiyor.

Kökü 1998 yılına kadar inen eski işlemciler için güncellemenin hazırlanması firma için büyük yük olacaktır. Ancak SoFIA 3GR gibi daha 2015 yılında satışa sunulan yeni denilenebilecek bir işlemcinin Spectre için yamalanmaması büyük bir hata olarak görünüyor.

(ShiftdeIete)