Intel'deb yeni işlemcileri için gecikme açıklaması

Bu yılın ilk çeyreğinde 16 milyar doların üzerinde bir gelir ve 4 milyar dolar kâr elde eden şirketin, 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yeni işlemcilerini bu yıl sonunda satışa sunması bekleniyordu. İşlemcilerin gecikeceğine dair ortaya çıkan sızıntılar doğruluk kazandı ve Intel 10 nm için gelecek yılı işaret etti.

Intel 10 nm üretim sürecini hızlandırmaya çalışıyor

Üretim sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Intel, şu anda yüksek sayıdaki taleplere cevap verebilecek düzeyde değil. Bu kapsamda şirketin 10 nm işlemci üretimini maksimum seviyeye çıkarmak için biraz daha süreye ihtiyacı bulunuyor.

Düşük güç tüketimine rağmen çok daha yüksek bir performans sunacak olan, Cannon Lake mimarili işlemcileri ilk olarak taşınabilir bilgisayarlarda göreceğiz. 10 nm üretim sürecini verimli hale getirmenin kolay olmadığını belirten Intel CEO’su Brian Krzanich, kullanıcıların beklediğine değeceğini özellikle vurguluyor.

Bunun yanı sıra 14 nm işlemci ailesini de optimize etmeyi planlayan Intel, güvenlik konusunda da kullanıcılara söz verdi. Intel tarafında Meltdown, AMD tarafında ise Spectre açığı her iki üreticiyi ciddi bir şekilde etkilerken, Intel yüksek performansı en güvenli şekilde kullanıcılara sunacağını taahhüt ediyor.

(ShiftdeIete)