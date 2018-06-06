Intel’den 28 çekirdekli işlemci geliyor

Masaüstünde yavaş yavaş çekirdek savaşlarının başladığını görüyoruz. Uzun süre 4 çekirdekli işlemcilerin yeterli görüldüğü segmentte artık sayı artıyor. 6 çekirdek, 12 çekirdek, 16 çekirdek, 18 çekirdek derken sıra 28 çekirdeğe geldi.

Tam 28 çekirdek

Computex 2018 fuarında sahneye çıkan Intel, 14nm sürecindeki yeni işlemci serilerinin yanı sıra 28 çekirdekli masaüstü işlemcisinin de müjdesini verdi. Masaüstünde rekor kırması beklenen yeni işlemci Skylake mimarisini temel alıyor. Zar alanı yaklaşık 700 milimetre kare.

Skylake XCC adını alacağı tahminleri yapılan yeni işlemci 28 çekirdek ve 56 izlek birimi barındırıyor. 2.7GHz taban hızında çalışan işlemci 5GHz seviyesine hız aşırtılabiliyor. Cinebench üzerinde ise 7334 gibi başarılı bir skora imza atıyor.

Skylake XCC işlemcisinin nasıl bir yapıda olduğu bilinmiyor ancak Core X ailesinden iki adet 14 çekirdekli yonganın birleştirilme ihtimali var. Intel yeni canavarı hakkında detay vermedi ancak yılın sonlarında piyasaya çıkacağını belirtti.

Diğer taraftan 14nm sürecinde iki yeni seri daha bizi bekliyor. Whiskey Lake serisi Coffee Lake ve Kaby Lake U serisi işlemcileri temel alıyor. 15W enerji tüketim seviyesinde daha iyi bir performans sunacak. Amber Lake serisi ise Core Y serisine dahil olacak ve daha iyi enerji verimliliği sunacak. Yani performanstan ziyade enerji verimliliğine odaklanacak.

(Donanım Haber)