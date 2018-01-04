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Intel'den güvenlik açığı için resmi açıklama

Intel işlemcilerde ortaya çıkan ve onarıldığında bilgisayarınızın biraz yavaşlamasına neden olan açık hakkında Intel'den önemli ve resmi bir açıklama geldi.

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Geçmişte piyasaya sürülen neredeyse tüm Intel işlemcilerde veri sızıntısına yol açabilecek bir güvenlik açığının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Intel bir cevap verdi ve sorunun sadece kendi ürünlerine has olmadığını, AMD ve ARM Holdings'in de açığı onarmak için çalıştığını söyledi.
 
Intel isim olarak sadece AMD ve ARM Holdings'ten bahsetse de "birkaç işletim sistemi sağlayıcısıyla" çalıştığını söylüyor. Bu işletim sistemleri arasında Windows, Linux ve macOS'un olduğu düşünülüyor. macOS ve Linux ilgili yamaları zaten almış durumdalar; Windows'un ise önümüzdeki Salı yamayı alması bekleniyor. Intel, açığın detaylarını bu yamanın yayınlamasından sonra açıklamayı planlıyor.
 
AMD'den yazılım mühendisi Tom Lendacky, AMD'nin işlemcilerinin sorundan hiç etkilenmediğini söylemişti. Intel ise AMD'nin hangi yongalarının etkilendiğini elbette söylemedi.
 
Intel, yamanın performansa olan olumsuz etkisiyle ilgili bir açıklamada da bulundu. Firmaya göre performans kaybı "iş yüküne bağlı" olacak ve ortalama tüketici bunu hissetmeyecek. Performans kaybı, gelecekteki güncellemelerle azaltılacak.
 

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