Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Intel’den yapay zeka savaşını kızıştıran yeni işlemci ailesi: Nervana

Teknoloji dünyasının son dönemde en çok konuşulan ve üzerine en çok yatırım yapılan alanı kuşkusuz yapay zeka ile derin bilgisayar öğrenme sistemleri. Nvidia gibi firmaların yapay zeka işlemcilerini tanıttığı günümüzde işlemci devi Intel de geride kalmak istemiyor ve sürece Nervana ailesi ile dahil oluyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Neural Netwok Processor ya da kısaca NNP olarak geçen Intel Nervana, firmanın geçtiğimiz aylarda satın aldığı Mobileye, Movidius ve özellikle Nervana System firmalarından elde ettiği tecrübenin bir özetini oluşturuyor. Direkt olarak veri merkezleri için hazırlanan yani kişisel bilgisayarlarımıza girmeyecek olan Intel Nirvana serisi, “yapay zeka işlemleri, bilgisayar görüşü, derin öğrenme ve ses tanıma” gibi normal işlemcilerin ağır kaldığı alanlarda yüksek performans vaadediyor. 
 
Devasa diziler üzerinde matriks hesaplamalar yapan ve bunu yaparken Intel Core ile Xeon işlemcilerin tozunu attıran işlemci, “sağlık, otomotiv ve hava durumu” gibi alanları odak noktasına alıyor. Şu an Nvidia ile ARM tarafından üretilen GPU yani grafik birimlerine bağlı çalışan yapay zeka işlem gücünü üzerine almaya çalışacak olan işlemci serisi, mevcut çözümlere oranla ne kadar bir performans artışı getirecek söylenmiyor ancak Intel 2020 yılına kadar yapay zeka eğitimlerinde yüzde yüze varan artışların olacağını müjdeliyor.
 
LOG'da yer alan habere göre, 2017 sonunda satışa çıkacağı belirtilen Intel Nirvana, özellikle otonom sistemlerin büyük ihtiyaç duyduğu işlem gücünü sağlayacak ve direkt olarak görmeyecek olsak da birçok bulut temelli servisin daha hızlı çalışmasına aracılık edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Köylüler buldu, herkes bir anda başına toplandı!

Köylüler buldu, herkes bir anda başına toplandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

Hangi silahlar Türk ordusunun envanterinde var?

Hangi silahlar Türk ordusunun envanterinde var?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA