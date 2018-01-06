Intel’e Meltdown ve Spectre davaları açılmaya başlandı

Açığı ortaya çıkaran güvenlik uzmanları bu açıkların donanım kaynaklı olduğunu ve kapatılamayacağını dile getirmiş ancak ardından ifadelerini değiştirerek, bir yazılım güncellemesiyle açığın kapatabileceğini vurgulamışlardı.

Şimdi ise ABD’de ilk “mağdur” davaları açılmaya başlandı. Davaların ilk muhatabı ise Intel. California, Oregon ve Indiana’da açılan davalarda davacılar Intel’in bu sorunu 2016 yılından beri bildiğini ve kapatmak için hiçbir çaba sarf etmeyerek kullanıcılarını zor duruma düşürdüğünü iddia ediyorlar.

Aslında iki açık da hala resme kabul edilmiş değil. Intel söz konusu açıklar için önümüzdeki resmi bir duyuru yapmayı planlıyor. Ancak güvenlik uzmanları bu açıkların ilk kez Haziran 2016’da Intel’e bildirildiğini ve Intel’e sorunu gidermesi için zaman verdiklerini vurguluyorlar.

TechInside'da yer alan habere göre öte yandan,teknoloji uzmanları, benzer bazı açıkların da kısa süre sonra ortaya çıkacağını, işlemci devlerinin son dönemlerde kendilerine bildirilen açıkları hasır altı ettiklerini savunuyorlar.