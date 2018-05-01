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Intel’in yeni nesil mimarisi Ocean Cove adını taşıyor

Yonga devi Intel’in 2021 yılı sonrası için hazırladığı yeni nesil mimarinin ismi sızdı. Ocean Cove adıyla açılan iş ilanları ekibin hazırlanmaya başladığını gösteriyor.

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Bu sıralarda 10nm üretim sürecini tam anlamıyla verimliliğe oturtamayan Intel gelecek adına önemli planlar yapmaya devam ediyor. Bir süredir konuşulan yeni işlemci mimarisi için iş ilanları internete düştü.
 
 
Ocean Cove ismi belli oldu
Intel’in sıfırdan yeni bir işlemci mimarisi tasarlamaya başladığı bir süredir gündemde. Oregon’da yeni nesil çekirdek - NGC adını verdiği ekip tamamen buna ağırlık vermiş durumda. Mimarinin Ocean Cove adını taşıdığı anlaşıldı.
 
ntel’in efsane isim Jimmy Keller’ı kadrosuna katması ve yenilikçi teknolojilere odaklanacağını açıklaması sonrasında, Keller’ın bu yeni ekibin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Nitekim iş ilanları da ardı sıra geldi.
 
Elbette hızlı bir gelişim söz konusu değil. Genelde sıfırdan mimariler 4 yılda son halini alıyor. Bu bakımdan Intel’in yeni nesil mimarisinin en erken 2021 yılı sonrasına kalması kaçınılmaz. O döneme kadar sırasıyla Cannon Lake, Ice Lake, Tiger Lake ve Adger Lake şeklinde 10nm işlemcileri mimarilerini göreceğiz.
 
(Donanım Haber)

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