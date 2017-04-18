İnternetin mucitlerinden Robert Taylor öldü
İnternetin ve modern bilgisayarın icadında etkili olan Robert Taylor 85 yaşında hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Taylor'un oğlu Kurt Taylor basına verdiği demeçte, parkinson hastalığı geçiren babasının, Perşembe günü San Fransisko'daki evinde hayatını kaybettiğini söyledi.
Taylor, 1961'de NASA'nın modern bilgisayar faresini geliştirmeye yardım eden projenin başındaydı.
1966'da ilk internet paket dağıtım ağı ve evrensel internetin öncülü olarak kabul edilen ARPANET projesinde çalıştı.
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