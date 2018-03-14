İnternette 60 saniyede bunlar yaşanıyor
İnternet dünyasının temel taşlarını oluşturan sosyal medyada 2017 yılında 60 saniyede neler yaşandığı araştırıldı ve ortaya ilginç istatistikler çıktı.
İnternet dünyasının istatistik portalı olan Statista, dünya üzerindeki kaç kullanıcının hangi internet platformunu ne kadar kullandığını analiz etti.
Video yüklemelerinden uygulama indirmelerine, durum paylaşımlarından, müzik dinlemelerine kadar çıkarılan sonuç, Statista, tarafından bir bir listelendi ve sosyal medyanın 60 saniyesi için bir tablo oluştu.
İşte sosyal medyanın 60 saniyesinde olanlar:
Spotify’de 1.5 milyon yeni şarkı yüklendi,
Tinder’de 18 bin eşleşme yapıldı,
Vimeo’da 16.550 bin video izlendi,
Netflix’te 87 bin saat video izlendi,
Tumblr’a 25 bin yeni fotoğraf yüklendi,
156 milyon e-mail gönderildi,
Instagram’da 65 bin fotoğraf yüklendi,
LinkedIN’de 120 yeni hesap açıldı,
Snapchat’de 210 bin resim paylaşıldı,
Twitter’da 350 bin tweet atıldı,
Skype’da 2 milyon dakika kullanıcı iletişim sağladı,
Facebook’ta 243 bin fotoğraf yüklendi,
Youtube’da 400 saat video izlendi,
800 bin dosya yüklendi,
Ve 3.8 milyon Google araması gerçekleşti.
(Trt haber)
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