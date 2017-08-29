İos 11 Beta 8 yayınlandı

Apple tarafından WWDC 2017 etkinliğinde duyurusu gerçekleştirilen ve sahip olduğu onlarca farklı yenilik ile önümüzdeki ay iPhone ve iPad kullanıcılarıyla buluşacak olan iOS 11 için test süreci devam ediyor.

14 Ağustos tarihinde yayınladığı iOS 11 Beta 6 sonrasında iki haftalık güncelleme periyodundan vazgeçen Apple, 21 Ağustos günü yayınladığı yedinci beta sürümünün ardından bugün karşımıza iOS 11 Beta 8 ile çıktı.

Gelin, Eylül ayında yeni iPhone modeli ile eş zamanlı olarak yayınlanacak olan iOS 11"in, sekizinci beta sürümü ile birlikte sunulan değişikliklere hep birlikte göz atalım.

iOS 11 için test süreci devam ediyor!

Daha önce yayınladığı sürümlerde ikon, animasyon vb. konularda yaptığı değişiklikler ile kullanıcıların karşısına çıkan Apple, yaklaşık 60 MB boyutunda olan iOS 11 Developer Beta 8 güncellemesi ile birlikte hata düzeltmelerine ve performans iyileştirici değişikliklere odaklanıyor.