iOS 11 ne zaman çıkacak? iOS 11 hangi cihazlara yüklenebilecek?

iOS 11 yenilikleri ile heyecan yaratıyor. Apple kullanıcıları, Haziran'da tanıtılan ama sadece geliştiricilere sunulan yeni mobil yazılım iOS 11 ne zaman çıkacak, ne zaman yayınlanacak merakla bekliyorlar. iOS 11 ne zaman çıkacak sorusuna Apple'ın Türkiye sitesi ile ABD sitesi farklı tarihler veriyor. Ama bu her halukarda iOS 11'in yayınlanmasına sayılı saatler kaldı demek oluyor. Peki iOS 11 ne zaman çıkacak? iOS 11 ile hangi cihazlar uyumlu? Hangi cihazlara yüklenebilecek? Başlıca özellikleri nelerdir? İşte detayları ile iOS 11...

iOS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple mobil cihazı olanlar (iPhone, iPad ve iPod), heyecanla yeni yazılım olan iOS 11'in yayınlanmasını bekliyorlar. Peki iOS 11 ne zaman çıkacak? Apple'ın Türkiye sitesinde iOS 11 için 20 Eylül tarihi geçerken ABD sitesinde şu an indirebilir durumda gözüküyor. Bu durumda iOS 11 bugün gün içinde veya gece 12'den sonra aşağıdaki verdiğimiz uyumlu cihazlara yüklenebilecek. Peki iOS 11'i nasıl yüklersiniz?

iOS 11 NASIL YÜKLENİR?

Apple mobil yazılım sistemi iOS 11'i yüklemek için ne yapmak gerekiyor? iOS 11 güncellemesini bir cihazınızdan direkt olarak, ikincisi ise iTunes üzerinde yükleyebilirsiniz. Sadece yönergeleri takip etmek yeterli olacaktır. Önlem olması amacıyla cihazınıza iOS 11 güncellemesinde önce yedeğini almanız faydanıza olacaktır. Peki iOS 11 ile neler geliyor?

iOS 11 ÖZELLİKLERİ

1) iOS 11 ile birlikte iPad’ler tıpkı Mac’lerde olduğu gibi bir uygulama istasyonuna kavuşuyorlar. Uygulama istasyonunu açtığınızda istediğiniz uygulamayı başlatabilir, kontrol merkezine erişebilir ya da arka planda çalışan uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

2) iPad’inizde artık öğeleri sürükleyerek taşıyabileceksiniz. iOS 11 ile birlikte pencereyi ikiye böldüğünüz sırada bir uygulamadan diğerine ögeleri sürükleyerek taşıyabileceksiniz.

3) iOS 11 ile birlikte Apple Pencil da yeni yeteneklere kavuşuyor. Artık bir PDF üzerinde çizimler yapabilir ya da açıklamalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca artık Apple Pencil ile kilit ekranı üzerine notlar alabilirsiniz.

4) iOS 11 ile birlikte gelen yeni doküman tarayıcısında dokümanlarınızı tarayabilir, üzerinde istediğiniz gibi oynamalar yapabilir ve daha sonra kaydedebilir ya da paylaşabilirsiniz. Hatta isterseniz Apple Pencil ile imzalayabilirsiniz.

5) Artık iPad'de yazı yazmak daha kolay olacak? Nasıl mı? iPad'de bir harfin üzerine gelip hızlıca aşağı sürükleyerek o harfe atanmış bir simge ya da rakama ulaşabilirler. Bu özellik istenilmediği takdirde klavye ayarlarından kapatılabiliyor.

6) Dosyalar, iOS 11 ile gelen ve uzun zamandır beklenilen bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Bu uygulama ile cihazınızda bulunan dosyalara ulaşmak artık çocuk oyuncağı. iCloud Drive'ın zorluğu yanında Dosyalar uygulaması ile cihazınızda bulunan diğer bulut uygulamalar ortak olarak çalışıyor. Mesela Dropbox yüklü ise bu uygulama üzerinde buradaki dosyalarınıza bakabiliyorsunuz.

7) iOS 11 ile birlikte bildirim ekranı ve kilit ekranı birleşiyor. Eski bildirimleri görmek için ekranı aşağı kaydırmanız yeterli olacak. Ayrıca bildirimleri kontrol etmek de son derece kolaylaşıyor. Bir bildirimi açmak için sağa, silmek için sola kaydırmanız yeterli.

8) Ekran kaydı yapmak iOS 11 ile daha kolay oluyor. Bir ekran kaydı yapmak istediğinizde kontrol paneli üzerinden ekran kaydına dokunmanız yeterli olacak. Ekran kaydınız anında galeriye kaydedilecek.

iOS 11’de bir ekran görüntüsü aldığınızda, aldığınız sahne bir süre sol altta küçük bir pencere halinde durur. İşlem yapmadığınız takdirde kaybolur ve ekran görüntüsü aldığınız haliyle kaydedilir. Fakat eğer pencerenin üzerine tıklarsanız ekran görüntüsü açılır ve üzerine yazı yazabilir ya da çizim yapabilirsiniz.

9) Kontrol merkezi tamamen yenilendi. iOS 11 ile birlikte kontrol merkezi yeni bir görünüme kavuşuyor. Yeni kontrol merkezi kişiselleştirebiliyor. Böylelikle kontrol merkezine koymak istedikleriniz seçmeniz yeterli olacak.

10) Klavyeyi kendinize göre ayarlayın. Bu özellik aslında uzun zamandır iOS’un içinde gömülüydü fakat ancak iOS 11 ile birlikte kullanılabilir hale geldi. Emoji simgesinin üzerinde parmağınızı basılı tutun, ardından klavyeyi istediğiniz boyuta ayarlayın. Bu kadar kolay. Klavyeyi eski haline getirmek için işlemi tekrarlayabilirsiniz.

11) iOS 11 ile birlikte canlı fotoğraflar daha da gelişiyor. Canlı fotoğraflar ile kısa video klipler çekebilecekseniz. Yapmanız gereken kamerada canlı fotoğraflara geldikten sonra istediğiniz modu seçmek olacaktır.

12) Artırılmış gerçeklik, iPhone x'in tanıtımı sırasında ortaya çıkan bu özellik ile birçok oyun ve uygulama, gerçek hayata yansıtalabilecek. Mesela, herhangi bir maç izlerken bir oyuncunun üzerine doğru tuttuğunuzda oyuncu ile her türlü bilgiyi görebileceksiniz. Yada bir emlak sitesinin uygulamasında evleri dolaşmak daha gerçek olacak. Evinizin ortasına kuş yemi atıp sonra da güvercinlerin o yemleri yediklerini görecek ve üzerlerine doğru koştuğunuz zaman kaçıp gittiğini görebileceksiniz. Aynı Eminönü'ndeki kuşlar gibi...

13) iOS 11 ile birlikte Siri'ye sadece seslenmekle kalmayıp isterseniz yazabileceksiniz. Ve istediklerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Bunun dışında Siri, kişisel tercümanız olacak. Siri'ye birçok dilde çeviri yapma özelliği getirildi. Ayrıca Siri'ye herhangi bir şarkıyı çalması için komut verebileceksiniz. Böyle Apple Müzik'ten o şarkıyı sizin için çalacak.

14) Kurulum işlemi için Apple artık çocuk oyuncağı olduğunu söylüyor. Kurulum işlemi, ‘otomatik kurulum’ seçeneği sayesinde çok daha hızlı bir hale geldi. Eğer başka bir iOS 11 yüklü cihazınız varsa tercihlerinizi, şifrelerinizi, iCloud ayarlarını ve daha fazlasını senkronize etmek artık çok kolay. Cihazları birbirine yaklaştırmak ile bir cihazdan diğerine aktarımı kolaylıkla yapabileceksiniz.

iOS 11 ile uyumlu aygıtlar

iPhone

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad Air 2

iPad Air

iPad (5. nesil)

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod

iPod touch (6. nesil)