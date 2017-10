iOS 11.1 beta 5 sürümü yayında! Yeni neler var?

iOS 11.1 Beta 4 sürümünün sunulmasından birkaç gün sonra gelen Beta 5 ile birlikte özellikle KRACK adlı önemli Wi-Fi bağlantı açığının kapatıldığını baştan belirtelim. Bu açık sebebiyle tüm internet trafiğiniz kötü niyetli kullanıcılar tarafından gözetlenebiliyordu.

Ayrıca, iOS 11 çıktığından beri süregelen bir Erişilebilirlik hatası da ortadan kalkıyor. Bu hata Bildirim ile birlikte yeni Kapak Ekranı’nın ortasından erişimi önleyen sorunu çözüme kavuşturuyor. Ek olarak, özellikle istenilen 3D Touch Uygulama Değiştirme hareketi de geri dönüş yapıyor. Tabii ki bu beta sürümle birlikte birçok sorun da ortadan kaldırılıyor.

iOS 11.1 Beta 4 güncellemesi; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modellerini destekliyor.