iOS 11.2 Beta ile otomatik düzeltme sorunu çözüldü

Bazı kullanıcılar, iOS 11.2 beta 2’ye geçiş yaptıklarını ve Otomatik Düzeltme özelliğinden kaynaklanan bu sorunun çözdüğünü bildiriyorlar.

Yayınladığı geçici çözüm ile zaten sorunun farkında olduğunu açıkça bildiğimiz Apple’ın testlerini sürdürdüğü iOS 11.2 ile sorunu komple çözmesi bir sürpriz olmadı ancak güncellemenin final sürümünün halka açık olarak ne zaman yayınlanacağı henüz net değil.

iOS 11.1‘in yayınlanmasının üstünden henüz bir hafta geçti ve muhtemelen iOS 11.2 Kasım ayında yayınlanmayacak. Bu yönü iOS 11’in klavyesinin Otomatik Düzeltme özelliğinden kaynaklanan sorundan sıradan bir kullanıcının Apple’ın paylaştığı geçici çözüm ile hayatına devam etmesi gerekiyor.

Tüm bunlarla birlikte, Apple, iOS güncellemesindeki sorunu düzelttiğini resmi olarak doğrulamış durumda. Bir Apple sözcüsü, sorunun çok yakında çıkacak güncelleme ile çözüleceğini açıkladı. Bu da şirketin bir sürpriz yapıp iOS 11.2’yi beklenenden daha kısa süre sonra yayınlayabileceğini gösteriyor.