iOS 11.2'in ilk beta sürümü yayında. Peki yeni neler var?

19 Eylül günü kullanıcılar ile buluşturduğu iOS 11 sürümünde yaşanan sorunlar sonrasında elini çabuk tutan Apple, iOS 11.1 için test sürecine başladı. iOS 11.1 sürümünün bu hafta kullanıcılar ile buluşturulması beklenirken, Apple’dan bu kez geliştiricileri şaşırtan bir hamle geldi.

iOS 11.1 sürümü henüz yayınlanmamış olmasına rağmen, iOS 11.2 için ilk beta sürümü geliştiricilerin kullanımına sunuldu.

Yeni iOS sürümü ile birlikte ilk dikkat çeken yenilik, iPhone 8 / 8 Plus ve X modellerinde yer alan hareketsiz duvar kağıtlarının, eski iPhone modelleri ile buluşturulması oluyor.

iMessage ve Apple Pay için iCloud desteğinin bu sürüm ile birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bazı emojiler için değişikliklere ev sahipliği yapan test sürümünde, sorunların Apple’a aktarılması için bir geri bildirim uygulaması yer alıyor.

Yeni iOS sürümüne güncellenecek modeller

Yeni iOS sürümü; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modellerini destekliyor.