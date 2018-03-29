iOS 11.3 bugün yayınlanıyor. İşte yenilikler ve güncelleme alacak modeller

Gerçekleştirilen özel etkinliğin ardından iOS 11.3 için de müjdeli haber verilmişti. iOS Geliştirici Programı‘na dahil olanların hali hazırda kullanabildiği yeni işletim sistemi sürümü, hangi özellikleri getiriyor? İşte tüm özellikler.

Bir süre önce ortaya çıkan iPhone batarya skandalının ardından, Apple cihazlarına yeni bir ayar seçeneği getirmeye karar verdi. Artık mobil cihazınızda Ayarlar > Batarya menüsüne girdiğinizde, pilinizin aşınma oranını görebileceksiniz.

Ayrıca cihazın pili iyi durumda değilse, bataryayı değiştirmeniz için uyarı alacaksınız. Bu özellik iPhone 6 ve üstü modellerde geçerli olacak.Kullanıcılar cihazlarından maksimum performansı alabilmek için güç yönetimi özelliğini istedikleri gibi aktif veya pasif hale getirebilecekler.

Bu özellik Ayarlar > Batarya bölümünde ulaşılabilir olacak. Özellik iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone 7 modellerinde geçerli olacak.ARKit 1.5 geliştiricilere açılacak. ARKit sayesinde duvar, kapı ve diğer yüzeylere sanal objeler yerleştirilebilecek.

Ayrıca harita editörü sayesinde yüzeylerin yapısı çok daha iyi bir şekilde okunabilecek.Yeni Sağlık Kayıtları özelliği Sağlık uygulaması içine eklenecek. Bu özellik hastaneler, klinikler ve Sağlık uygulamasının kendisinde bulunan kayıtları bir araya getirecek ve organize edecek. Servis şifre korumalı olacak.4 yeni Animoji karakteri eklenecek.

Bu karakterler; aslan, ayı, ejderha ve kafatasıMüzik klipleri Apple Music’e eklenecek. Kullanıcılar bu klipleri izlerken hiçbir şekilde reklamlar tarafından rahatsız edilmeyecekler.Business Chat özelliği beta olacak eklenecek.Gelişmiş Mobil Konum özelliği sayesinde kullanıcının konumu kolaylıkla acil servislere gönderilebilecek.

Bulunduğunuz bölgenin özelliği desteklemesi gerekiyor.HomeKit yazılım yetkisi sayesinde, geliştiricilere HomeKit’e erişim hakkı sağlanacak.

iOS 11.3 hangi modellere gelecek?

iOS 11.3 sürümünü destekleyen Apple cihazları ise şu şekilde:

iPad Air

iPad Air 2

iPad ProiPad 9.7

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6th

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6/6 Plus

iPhone 6s/6s Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

(ShiftdeIete)