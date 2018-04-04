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iOS 11.4 beta güncellemesi yayında

iOS 11.4 beta güncellemesi sessiz sedasız yayınlandı. Peki Apple'ın geliştiricilere özel olarak sunduğu iOS 11.4 beta beraberinde hangi yeni özellikleri getiriyor?

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Güncelleme ile paylaşılan web kimlik bilgileri API’ında sürekli kontrol duşu açılan “Otomatik Doldurma” sorunu çözülüyor. Apple Music‘te bir parçanın sonunda donma sorunu yine güncelleme ile düzeltilen hatalar arasında yer alıyor. Yayınlandan düzeltme içeriklerinin yanında performans ve kararlılık iyileştirmelerinin de yapıldığını söyleyelim.
 
Eğer geliştirici kimliğiniz varsa iOS 11.4 Beta güncellemesini; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.
 
 
iOS 11.4 BETA GÜNCELLEMESİNİ ALACAK APPLE CİHAZLARI
 
iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil
 
iOS 11.4 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
 
iOS 11.4 güncellemesinin son kullanıcıya ulaşması; haziranda gerçekleştirilecek WWDC 2018 etkinliğinden sonra olacak.
 
(shiftdeIete)

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