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iOS 11'de fotoğraflarınızın yetki vermeden başkaları tarafından görülmesini sağlayan büyük açık

iOS 11'de basit ama son derece önemli bir açık keşfedildi. Açık yüzünden telefonunuzdaki fotoğraflar tamamen savunmasız kalıyor.

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iPhone kullanıcıları yavaş yavaş eski işletim sistemlerini bırakarak en güncel işletim sistemine geçmeye devam ediyorlar. iOS 11’in artışı devam ederken, işletim sisteminin güncel sürümlerinde çok ciddi bir açık keşfedildi.
 
iOS 11.0.3 veya iOS 11.1 beta sürümünü çalıştıran kullanıcıların cihazdaki fotoğraflarına yalnızca birkaç basit adımla erişilebiliyor. YouTube kanalı iDeviceHelp tarafından keşfedilen bu açık, ünlülere yapılan fotoğraf hırsızlığını akıllara getirdi.
 
Bu açık neyse ki telefonun uzaktan ele geçirilmesiyle gerçekleşmiyor. Telefon kilit ekranındayken arkadaşınızdan habersiz fotoğrafları çalmanızı sağlıyor. Bunun için kendi telefonunuzla iki sefer arkadaşınızın telefonunu aramalısınız. İki aramayı da mesajlara gidecek şekilde reddetmeli ve videoda gösterilen adımları izleyerek telefonun galerisine ulaşmalısınız.
 
Hatanın nasıl oluştuğunu test etmek için aşağıdaki videoda yer lana adımları izleyebilirsiniz
 
 
Webtekno'da yer alan habere göre, Apple muhtemelen çok kısa sürede bunun önlemini alacaktır. Belki de şu anda bile almış olabilir, ancak böyle bir hata ile fotoğraflarınızın kötü niyetli kişilerin eline geçme ihtimali oldukça yüksek.

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