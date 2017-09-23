Haziran ayında tanıtımı yapılan ve merakla beklenen iOS 11 güncellemesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bir çok telefon güncellemeyi onaya sunmadan yaptı. İOS 10'a alışmış olan bazı kullanıcılar İOS 11 güncellemesini beğenmemiş olabilirler. İOS 11'den İOS 10'a geçmek için yapmanız gerekenler haberimizde. WWDC17’deki tanıtım etkinliği ile başlayan 3 aylık test süreci sonrasında büyük yenilikler geldi. iPhone kullanıcılarının özellikle beklediği hücresel veriyi kapatma kısayolu, yeni depolama sistemi gibi birçok yenilik iPhone ve iPad kullanıcılarına sunuldu.

iOS 11’i denedikten sonra beğenmediği için veya bazı hatalardan dolayı eski sürümlere İOS 10 gibi dönmek isteyen bazı kullanıcılar olabilir. Bu nedenle bir geri dönüş rehberi hazırladık. İOS 11'den İOS 10'a nasıl dönülür? İOS 11 mi daha iyi yoksa İOS 10 mu? İOS 11'in artıları ve eksileri nelerdir? Sorularının cevabını ve İOS 10 ve İOS 11 ile ilgili her şeyi sizler için derledik...

iOS 11’i yüklemeden önce yedek almadıysanız aşağıdaki işlemleri uyguladığınız zaman tüm verilerinizin silineceğini hatırlatalım. iOS 10 versiyonundayken yedek aldıysanız işlemlerin sonunda yedeklerinizi yükleyebilirsiniz.

İOS 11'den İOS 10 güncellemesine nasıl dönülür?

Haziran ayında tanıtımı yapılan ve merakla beklenen iOS 11 güncellemesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bir çok telefon güncellemeyi onaya sunmadan yaptı. İOS 10'a alışmış olan bazı kullanıcılar İOS 11 güncellemesini beğenmemiş olabilirler. İOS 11'den İOS 10'a geçmek için yapmanız gerekenler haberimizde. WWDC17’deki tanıtım etkinliği ile başlayan 3 aylık test süreci sonrasında büyük yenilikler geldi.

iPhone kullanıcılarının özellikle beklediği hücresel veriyi kapatma kısayolu, yeni depolama sistemi gibi birçok yenilik iPhone ve iPad kullanıcılarına sunuldu. iOS 11’i denedikten sonra beğenmediği için veya bazı hatalardan dolayı eski sürümlere İOS 10 gibi dönmek isteyen bazı kullanıcılar olabilir. Bu nedenle bir geri dönüş rehberi hazırladık. İOS 11'den İOS 10'a nasıl dönülür? İOS 11 mi daha iyi yoksa İOS 10 mu? İOS 11'in artıları ve eksileri nelerdir? Sorularının cevabını ve İOS 10 ve İOS 11 ile ilgili her şeyi sizler için derledik...

iOS 11’i yüklemeden önce yedek almadıysanız aşağıdaki işlemleri uyguladığınız zaman tüm verilerinizin silineceğini hatırlatalım. iOS 10 versiyonundayken yedek aldıysanız işlemlerin sonunda yedeklerinizi yükleyebilirsiniz.

5 ADIMDA İOS 11’DEN İOS 10.3.3’E DÖNÜŞ REHBERİ 1. Bilgisayarınızda iTunes’in en son versiyonunun yüklü olduğundan emin olun. 2. İpsw.me sitesi üzerinden cihazınıza en uygun iOS 10.3.3 dosyasını indirin. 3. iPhone veya iPad’inizi bilgisayarınıza bağlayın ve aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak cihazınızı ‘’kurtarma moduna’’ geçirin. iPhone 7/ iPhone 7 Plus için: iTunes logosunu ekranda görene kadar güç ve ses kısma tuşlarına basılı kalın. Diğer modeller için: iTunes logosunu görene kadar güç tuşuna ve Ana ekran tuşuna basılı kalın. KURTARMA MODU EKRANI 4. Cihazınızın ‘’kurtarma modunda’’ olduğunu belirten bir iTunes uyarısı görmelisiniz. Bilgisayarın shift tuşuna basılı kalın ve iTunes’daki geri yükle butonunu tıklayın. Güncelle butonuna tıklarsanız veri kaybı olmadan geçiş yapabilirsiniz. Fakat iOS 10.3.3’te sorunlar oluşabilir. Açılan pencereden indirdiğiniz iOS 10.3.3 IPSW dosyasını seçerek geri yükleye tıklayın. 5. İşlem tamamlandıktan sonra iPhone veya iPad’inizi yeni bir cihaz olarak ayarlayabilir, iCloud ya da iTunes üzerinden yedeklerinizi geri yükleyebilirsiniz.

İOS 11 İLE GİDEN ÖZELLİK GERİ GELECEK!

Birçok iPhone kullanıcısı tarafından kullanılan bir kısayol, iOS 11 sonrasında ortadan kayboldu. Teknik bir kısıtlama sebebiyle geri çekilen özelliğin geri geleceği onaylandı!

iOS 11 mobil işletim sistemini tüm iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulmasının ardından birçok şikayet de baş göstermiş durumda. Bunlardan birisi de iPhone kullanıcıları arasında popüler olan 3D Touch çoklu görev hareketinin yeni sürümle birlikte ortadan kalkmasıydı. Görünen o ki şirket bu konuda geri adım atıyor.

İOS 11'DE Wİ-Fİ VE BLUETOOTH NEDEN KAPANMIYOR? İOS 11'DE Wİ-Fİ VE BLUETOOTH NEDEN KAPANMIYOR?

Salı günü yayınlanan iOS 11'de kullanıcıların en çok şikayet ettikleri şeylerden biri Kontrol...

İPHONE 3D TOUCH ÇOKLU GÖREV HAREKETİ GERİ GELİYOR!

Apple yetkililerinden Craig Federighi ki kendisini Face ID olayından hatırlarsınız, iPhone ile sunulan 3D Touch çoklu görev hareketinin bir yazılım güncellemesi ile geri getirileceğini resmen onayladı. Uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlayan çoklu görev ekranına ulaşmanın kolay bir yolu olan bu hareket için ekranın sol altından sağ tarafına yapılan bir basarak kaydırma hareketi yeterli oluyordu.

Federighi, teknik bir kısıtlama sebebiyle bu kısayolun geçici olarak geri çekildiğini belirtiyor. Sanıyoruz ki şirket bunun üstesinden geldi ve tekrar kullanıcılarına sunmaya hazır. Bunun içinse kullanıcılar gelecek bir iOS 11.x güncellemesini beklemek zorunda.

Şu an için iOS 11 ile uygulamalar arasında geçiş yapmak içinse Ana Ekran tuşuna iki kez basmak gerekiyor. iPhone X modelinde ise çıktığı zaman sanal Ana Ekran çubuğunu yukarı kaydırmak ve ekranın ortasında bir süre beklemek gerekecek.

İOS 11'İN ARTILARI NELERDİR?

- Daha akıllı uygulamalar geliyor: Apple, iOS 11 ile makine öğrenimi platformu Core ML’i de devreye aldı. Bu sayede iOS 11 yüklü cihazlardaki uygulamalar, kullanım alışkanlıklarını daha iyi anlayacak ve buna göre öneriler sunacak.

- Siri artık daha bizden biri: Kullanıcıların sordukları sorulara göre ilgi alanlarını keşfeden yeni nesil Siri, buna göre cevap seçeneklerini arttırıyor. Böylelikle Apple’ın asistanı kullanıcılara daha doğal ve anlamlı cevaplar verebilme yeteneğine sahip oluyor.

- Ekranı video olarak kaydet: iOS 11 özellikle ekran kaydetme özellikleri açısından dikkat çekiyor. Ekran kaydetmeye basıldıktan sonra kullanıcılar bu fotoğrafları düzenleyebiliyor ve fotoğraf galerisine bu şekilde kaydedebiliyor. Buna ek olarak kullanıcılar, ekranda yaptıklarını video olarak kaydedebiliyor. Bu özellik Ayarlar menüsünden ‘Ekran Kaydı’ adıyla kullanıcılara sunuluyor.

- Yeni App Store: Yeni işletim sistemiyle birlikte uygulama mağazası App Store baştan aşağıya değişti. En büyük özelliği de uygulamalar arasında oyunların kendi kategorisine sahip olması geliyor. Ayrıca yeni App Store’da kullanıcılara ‘Bugün’ başlığıyla uygulamaların hikâyeleri, yazılı ve görselli olarak sunuluyor.

İOS 11'İN EKSİLERİ NELERDİR?

- Dosya boyutu yazmıyor: Uygulama güncellerken en önemli bilgilerin başında dosya boyutları geliyor. Özellikle Facebook başta olmak üzere birçok uygulamayı güncellemek artık 400 megabyte’a kadar çıktı. iOS 11’de ise bu kritik bilgi yazmıyor. Yani kullanıcılar uygulamalarını güncellerken dosya boyutunu bilmeden ‘Güncelle’ tuşuna başıyor.

- Fotoğraf formatı değişti: Apple fotoğrafların dosya boyutlarını azaltmak için HEIF/HEVC formatlarını iOS 11 kullanmaya başladı. Özellikle ‘.JPG’ formatına ihtiyaç duyanların ayar yapması gerekiyor. iOS 11 ‘Ayarlar’ menüsünden ‘Kamera’ bölümüne girdikten sonra ‘Biçimler’den ‘En uyumlu bölümü’nün seçilmesi gerekiyor.

- Eski modellerdeki sorunlar: Yeni işletim sistemi daha yüksek performans isteyen akıllı telefon veya tablet demek. Özellikle Apple cihazlarını birkaç yıl eskiden takip eden kullanıcılar iOS 11’den olumsuz etkilendi. Hem cihazlar yavaşladı hem de şarj sorunu ortaya çıktı.

- Uygulamalara 64 bit kriteri: iOS 11 ile son dönemlerde güncellenmeye uygulamalar çöktü. Bunun sebebi de Apple’ın artık 32 bit yerine 64 bitlik yazılım mimarisine geçmesi bulunuyor. Bu yüzden kullanıcıların uygulamalardaki güncelleme tarihini göz önünde bulundurması gerekiyor. (SuperHaber)