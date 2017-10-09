iOS 11’in Wi-Fi sorunu kullanıcıların canını sıkıyor

Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11’in sorunları arasında her gün yeni bir sorun eklenmeye devam ediyor. iOS 11 kurulu olan cihazlarında bataryalarının hızla tükendiğinden şikayetçi olan kullanıcılar şimdi de bir türlü kapanmayan Wi-Fi ve Bluetooth sorunuyla uğraşıyor.

iOS 11 ile birlikte akıllı telefonlarının yavaşlamasından ve bataryalarının kısa sürede bitmesinden şikayetçi olan kullanıcıları şimdi de Wi-Fi ve Bluetooth gibi özelliklerin bir türlü kapatılamaması sorunuyla uğraşıyor. iOS 11 ile birlikte yenilenen Kontrol Merkezi’nde yer alan Wi-Fi ve Bluetooth gibi önemli özellikler kullanıcılar tarafından kapatılamıyor. Sorunu Apple destek forumlarında dile getiren kullanıcıların hızla artmasının ardından konuyla ilgili olarak Apple’dan açıklama geldi.

Wi-Fi Ve Bluetooth Ayarlar’dan Kapatılabiliyor

Apple tarafından yapılan açıklamada yaşanılan bu durumun Apple ekosisteminde bulunan cihazların birbirleriyle olan etkileşimin arttılmasının hedeflendiği aktarıldı. Kullanıcıların canını sıkan bu sorun karşısında Apple’ın şimdilik nasıl bir yol izleyeceği bilinmezken Wi-Fi ve Bluetooth gibi özellikleri Kontrol Merkezi üzerinden kapatamayan kullanıcıların bu işlemleri Ayarlar üzerinden sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.