iPhone 10’uncu yılında yeni bir devrime hazırlanıyor

Teknoloji devi Apple’ın beklenen yeni akıllı telefon modelleri bugün tanıtılıyor. Apple’ın ABD’nin California eyaletine bağlı Cupertino’daki yeni merkezindedüzenlenecek etkinlikte şirketin 3 iPhone modeli birden tanıtması bekliyor. Bu modellerin başında şirketin model sıralamasına göre ‘iPhone 8’ ve ‘iPhone 8 Plus’ geliyor. Ancak Apple’ın iPhone modellerinde 10 yılı geride bırakmasından dolayı, ‘iPhone X’ adında yeni bir modeli tüketicilerin beğenisine sunması bekleniyor.

ANA EKRAN TUŞUNA VEDA

Şirketten sızan fotoğraflarla tüketicileri heyecanlandıran bu modelin, ilk dikkat çeken yanı ekranı. iPhone X’te tüm iPhone modellerinin aksine telefon çerçevesine kadar büyütülen ekran dikkat çekiyor. Bu sayede ekranın boyutu 5.8 inçlik büyüklüğe ulaşmış olacak. Ayrıca iPhone tasarımının bir klasiği olan yuvarlak ana ekran (home) tuşunun da kaldırılması öne çıkan ayrıntılar arasında. Bu tuş ekranın içine gizlenerek, ana ekrana dönme komutlarının bu alandan yapılabilmesi sağlanacak. iPhone X’te dikkat çeken diğer bir özellik yüz tarama olacak. ‘FaceID’ adındaki teknolojide modelin ön tarafına konulan yeni bir sensör sayesinde kullanıcıların yüzü taracak. Bu sayede kullanıcılar güvenlik önlemlerini arttırabilecek ve satın alma işlemlerini onaylayabilecek.

KABLOSUZ ŞARJ BEKLENTİSİ

Apple iPhone X’te, teknoloji meraklıları tarafında sık sık eleştirilen kablosuz şarj özelliğini de sunması bekleniyor. Şirketin geliştirdiği akıllı saat modeli Apple Watch’ta olduğu gibi mıknatıslı bir tasarımla kullanılacak olan kablosuz şarj özelliği dikkat çeken detaylar arasında. iPhone 7 Plus modellerinde kullanmaya başlanan çift kamera özelliği Apple’ın yeni modelinde yer alacak. 12 megapiksellik çift kamerayla donatılacak olan iPhone X’teki lensler ise dikey olarak tasarlanmış. Buna ek olarak iPhone X, daha performanslı çalışacak. Modelde, 3 GB ram ve 6 çekirdekli ‘A11 Fusion’ işlemci yer alacak. Modelin, satış fiyatının 999 dolar başlayacağı ve en pahalı iPhone modeli olma özelliğini taşıyacağı iddialar arasında.

iPHONE 8’DEN DEVAM

Apple’ın etkinlikte tanıtacağı yeni modeller olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta ise tasarım açısından bir yenilik beklenmiyor. Daha önceki modellerde olduğu gibi iPhone 8 4.7 inç’lik ekrana ve iPhone 8 Plus ise 5.5 inçlik ekrana sahip olacak. Her iki modelde donanım açısından güçlendirilecek. iPhone 8 2 GB ram ile çalışacak. iPhone 8 Plus ise 3 GB ram ile kullanıcılara sunulacak.

Sadece telefon değil fazlası var

APPLE’ın etkinlikte farklı ürünler de tanıtması bekleniyor. Bu ürünlerin başında akıllı saat modeli Apple Watch var. ‘Apple Watch Series 3’ olması beklenen modelde tasarım açısından bir değişiklik beklenmiyor. Yeni modelin ekran kalitesi ve donanım olarak güçlendirilmesi beklentiler arasında. Buna ek olarak, Apple’ın TV platformu Apple TV’de yenilenecek. Modele 4K HDR görüntü kalitesi gelmesi dikkat çekiyor.

1 trilyon dolarlık şirket yolunda

YENİ iPhone modellerini finans ve ekonomi dünyası da yakında takip ediyor. Şu anda 819 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi olan Apple, yeni iPhone modelleriyle bu rakamı 1 trilyon doların üzerine çıkarması analistlerin beklentileri arasında. Apple, 1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olursa dünyada ilk kez bir şirket 1 trilyon dolarlık değere ulaşmış olacak. Piyasa değeri bakımında Apple’a en yakın şirket Google’ın çatı şirketi olan Alphabet. Şirketin şu anki değeri ise 647 milyar dolar.

5 milyar dolarlık merkezde ilk lansman

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD’nin California eyaletine bağlı olan Cupertino’da 5 milyar dolara inşaa edilen Apple’ın yeni merkezinde, yeni iPhone modellerinin lansmanıyla ilk toplantı gerçekleştirilmiş olacak. Apple’ın kurucusu ve efsane CEO’su Steve Jobs adındaki toplantı salonunda yer alacak toplantıya dünyadan birçok gazeteci ve iş ortağı katılacak. ‘Uzay kampüsü’ olarak ifade edilen yeni merkez binası, çevreci ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yuvarlak bir tasarıma sahip olan Apple Park’ın çatısı tamamen güneş panelleriyle kaplı durumda.