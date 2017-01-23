iPhone 5s’i iPhone 7’ye dönüştürdü!

Büyük ekranlı telefonlar piyasayı ele geçirmiş olsa da küçük ekranlı telefonlara olan talep henüz bitmiş değil. iPhone SE’nin milyonlarca adet satması da bunun en büyük örneği. Ancak iPhone SE’nin tasarımının iPhone 5 serisinin tasarımını devam ettirmesi satın almak isteyenlerin önünde en büyük soru işareti olarak karşılarında duruyor. iPhone 7’ye dönüştürüşmül iPhone 5s’ler bu sorunun üstesinden geliyor.

Reddit’te igenno isimli kullanıcı, 2 yıldır kullandığı iPhone 5s’i iPhone 7’ye dönüştürdüğünü anlattı. Aliexpress’te satılan 50 dolarlık dönüştürme kitini alan igenno, iFixit’ten rehber dosyalarına bakarak dönüşümü gerçekleştirdiğini belirtiyor. Cihazı açmak iFixit’te önerilen malzemeleri kullandığını da sözlerine ekliyor.

Eğer bu tür işlere yatkın değilseniz işlemi gerçekleştirmeniz tavsiye edilmiyor. Buradan Aliexpress sayfasına ulaşarak iPhone 5s’i iPhone 7’ye dönüştürmek için gerekli malzemeleri satın alabilirsiniz. iFixit sayfasına ise buradan gidebilir ve iPhone’un içinin nasıl açılacağını öğrenebilirsiniz. iPhone 7 mini olarak adlandırabileceğimiz bu cihazları yakında sıkça görmeye başlayacağız gibi görünüyor.