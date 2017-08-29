İphone 8, 12 Eylül’de sahneye çıkıyor
Tüm dünyanın merakla beklediği İPhone 8, 12 Eylül tarihinde resmen tanıtılacak. Tanıtımın 3 farklı iPhone modeli ve yeni Apple Watch ile yapılacağı söylentiler arasında. Analistler ayrıca iPhone 8’in tamamen yeni bir ürün olacağını belirtiyor.
Bundan 10 yıl önce satışa sunulan iPhone’nin son versiyonu iPhone 8, 12 Eylül’de tanıtılacak. Sızan haberlere göre, tanıtımda 3 farklı model sergilenecek. Ayrıca yeni Apple Watch’ta yeni modelle birlikte görücüye çıkacak. İlk jenerasyon iPhone, bundan 10 sene önce, 29 Haziran 2007’de satışa sunulmuştu. Apple’ın efsane ismi Steve Jobs tarafından tanıtılan ürün, günümüz akıllı telefon sektörünün şekillenmesinde ciddi bir pay sahibi. 10 yıl sonrasında ise, Apple’ın yine etkileyici işlere imza atması bekleniyor. Şirket 12 Eylül’de iPhone 8’i de tanıtacağı yılın en büyük Apple etkinliğini duyurdu.
OLED EKRANA GEÇİŞ
Cook döneminde polikarbon tasarım, daha büyük ekran ve kalem de dahil birçok çalışma gördük. Bu sene de 3 farklı iPhone modeli görmemiz sürpriz olmayacak. Söylenti detaylar ve beklentiler ise, özellikle 10. yıl sebebiyle yeni iPhone’ların tasarımlarında ciddi farklılıkların olacağı yönündeydi. Sadece tasarımsal olarak değil, teknik anlamda da değişiklikler yolda. Apple, iPhone 8’de OLED ekran paneline geçiş yapacak. OLED panel, kaliteli görüntünün yanında düşük güç tüketimi de sağlayacak.
HIZLI ŞARJ EDEBİLME ÖZELLİĞİ OLABİLİR
Uzun bir zamandır kulislerde konuşulan bir diğer konu ise hızlı şarj teknolojisi. Samsung, özellikle bu konuda çok ciddi yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla Apple’ın da artık iPhone 8 ile bu konuya da cevap vereceği konuşuluyor. Apple’ın Touch ID parmak izi okuma sensöründe de bir değişiklik yapması bekleniyor. İnternette dolaşan bazı videolarda, Touch ID’in arka taraftaki Apple logosuna yedirildiği görünüyor. Bunlar kesin olmamakla birlikte, böyle bir durumda, ekranın daha da büyük olması beklentiler arasında yer alıyor.
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