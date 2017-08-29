İphone 8, 12 Eylül’de sahneye çıkıyor

Bundan 10 yıl önce satışa sunulan iPhone’nin son versiyonu iPhone 8, 12 Eylül’de tanıtılacak. Sızan haberlere göre, tanıtımda 3 farklı model sergilenecek. Ayrıca yeni Apple Watch’ta yeni modelle birlikte görücüye çıkacak. İlk jenerasyon iPhone, bundan 10 sene önce, 29 Haziran 2007’de satışa sunulmuştu. Apple’ın efsane ismi Steve Jobs tarafından tanıtılan ürün, günümüz akıllı telefon sektörünün şekillenmesinde ciddi bir pay sahibi. 10 yıl sonrasında ise, Apple’ın yine etkileyici işlere imza atması bekleniyor. Şirket 12 Eylül’de iPhone 8’i de tanıtacağı yılın en büyük Apple etkinliğini duyurdu.

OLED EKRANA GEÇİŞ

Cook döneminde polikarbon tasarım, daha büyük ekran ve kalem de dahil birçok çalışma gördük. Bu sene de 3 farklı iPhone modeli görmemiz sürpriz olmayacak. Söylenti detaylar ve beklentiler ise, özellikle 10. yıl sebebiyle yeni iPhone’ların tasarımlarında ciddi farklılıkların olacağı yönündeydi. Sadece tasarımsal olarak değil, teknik anlamda da değişiklikler yolda. Apple, iPhone 8’de OLED ekran paneline geçiş yapacak. OLED panel, kaliteli görüntünün yanında düşük güç tüketimi de sağlayacak.