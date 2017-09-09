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iPhone 8 ile birlikte, emojilerle yetinemeyenlere animojiler geliyor

Kararlı sürüm öncesinde duyurulan iOS 11 GM sürümünün duyurulmasıyla birlikte gelen sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Face ID ardından ortaya çıkan bir başka yeniliğe göre iPhone 8 ile birlikte yeni bir dönem başlıyor: Animoji!

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Animojiler en basit tanımıyla emojilerin hareketlendirilmiş halleri. Ancak göründükleri kadar da basit değiller. Çünkü animojilere istenilen kişisel yüz ifadeleri iPhone kamerasına bakılarak verilebiliyor. Face ID için geliştirilen 3D sensörler kişisel yüz ifadenizi algılayarak bu ifadeyi animojilere taşıyabiliyor. Yeni bir akım başlamak üzere; Animoji.
 
 
Animojiler için birbirinden eğlenceli ondan fazla karakter bulunuyor. Kendi animoji karakterlerinizi Messages uygulaması içerisinden anlık olarak yaratmak mümkün. Yüz ifadelerinizi ve kafa hareketlerinizi aktarabileceğiniz animoji karakterleri daha gerçekçi ifadeler için kaşlarınızı, yanaklarınızı, çenenizi, gözlerinizi, dudaklarınızı ve ağız hareketlerinizi takip edebiliyor. (LOG)

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