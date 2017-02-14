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iPhone 8 ile birlikte pil sorunu tarih oluyor

iPhone’un en çok eleştirilen yönlerinden biri kuşkusuz pil kapasitesi. Plus olan sürümün pili oldukça iyi gitse de küçük ekranlı modellerde kullanım süresi ciddi bir sorun yaratıyor. Ancak son gelen bilgilere bakılırsa iPhone 8 ile birlikte Apple, kullanım süresini bir problem olmaktan çıkarmaya hazırlanıyor.

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Belirtilenlere göre iPhone 8’in iç yapısı tamamen baştan tasarlanıyor. OLED ekranla gelmesi beklenen modelde devre kısmı küçültülüyor ve pile daha fazla yer ayrılıyor. Bu sayede Plus modelin pil gücü daha küçük boyuttaki gövdede sunulabiliyor. 4,7 inçe yakın bir boyutta olacağı söylenen iPhone 8’in 2.700 mAh pille geleceği tahmin ediliyor. iPhone 7’nin 1.960 mAh ve iPhone 7 Plus’ın 2.900 mAh pile sahip olduğu göz önüne alındığında bu gelişmenin önemli olduğunu söylemek gerekiyor.
Pil teknolojilerinin gelecek 3-5 yıl içerisinde gelişmesi beklenmiyor. Fakat devreler katmanlar halinde küçültülebiliyor ve bu da pile daha fazla yer ayrılmasına olanak sağlıyor. Öte yandan OLED ekran teknolojisinin LCD ekrana göre daha az enerji tükettiği de bir gerçek.
 
 
Dolayısıyla iPhone 8’in kullanım süresinin iPhone 7’ye göre çok daha artması bekleniyor. Eğer görsele bakılırsa pildeki bu önemli gelişme yalnızca premium modelde yaşanacak ve diğer iki modelde pil L tasarıma sahip olmayacak. Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen 3 iPhone modelinin özelliklerinin önümüzdeki dönemlerde netleşmesi bekleniyor.
 

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