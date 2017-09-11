iPhone 8 ilk kez Apple Park'ta görücüye çıkıyor

iPhone takipçileri tarafından hemen her yönüyle araştırılan, satışa çıktığında ise günler öncesinden kuyruk oluşan iPhone, 8 modeli için gri sayıma başladı. iPhone 8 tanıtımı dünya üzerinden online olarak takip edilebilecek.

Milyonlarca fanı bulunan efsane iPhone yeni modeli iPhone 8 tanıtımı gerçekleştirilecek. Apple iPhone 8 tanıtımını nerede ve ne zaman yapacak sorusunun yanıtı belli oldu. Dünya iPhone severlerin bu önemli geceyi, iPhne 8 tanıtımını nasıl izleyecekleri netleşti. İphone 8 tanıtımı Apple'ın yeni üssü Apple Park'ta gerçekleştirilecek.

Dünya devi Apple 10. yılına özel oarak geliştirdiği iPhone modeli tanıtımı için seçtiği yer, Apple Park tamamen yeni bir tasarım ürünü olarak Dünya'ya tanıtıldı. Bu dev tesis içerisinde bir de oldukça büyük öneme sahip ve markanın efsane isminin adını taşıyan bir de tiyatro yer alıyor. Buranın adı ise Steve Jobs Tiyatrosu geçtiğimiz günlerde yayımlanan Apple Park tanıtım videosu ise Apple severlerin büyük beğenisini toplamıştı.

Şimdi bu merkezde şirket yeni modeli için 10'ncu yılına özel bir tanıtıma hazırlanıyor. iPhone 8 modeli ilk kez burada dünya üzeride davet edilen gazetecilerin beğenisine sunulacak ve eş zamanlı olarak online takip edilebilecek.

12 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek iPhone 8 tanıtımı için sadece saatler kalırken, dünya üzerinde bu tanıtım merakla bekleniyor.