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İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

Apple'ın, meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni modeli iPhone 8 İstanbul'da satışa sunuldu. iPhone meraklıları, saat 00.00'dan itibaren yeni telefonlarına kavuştu.

  • DHA
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Apple'ın yeni ürünü iPhone 8 Türkiye'de gece saat 00.00 itibariyle satışa sunuldu. Türkiye'ye ilk kez getirilen yeni model telefon satışa sunulmadan önce çok sayıda müşteri Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki GSM şirketi önünde beklemeye başladı. Saatler 00.00 sıraların mağaza kapısının açılmasıyla bekleyen müşteriler İphone 8 ile buluştu. İphone 8 4199 TL ile 5549 TL arasında satışa sunuldu. İphone 8'i ilk alan Asrın Köklü "Çok mutluyum aylardır bekliyordum" dedi.

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