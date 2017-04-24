iPhone 8 maket görselleri sızdırıldı

Apple’ın onuncu yıl şerefine nasıl bir iPhone modeli ile karşımıza çıkacağı halen netlik kazanmış değil ancak sızdırılan maket görselleri gidişatı değiştirebilir. Görseller pek çok önemli ayrıntıyı gözler önüne seriyor.

İlk kez iPhone 8 ile ilgili bu kadar gerçekçi görsellerin sızdırıldığını görüyoruz. Ön ve arka profilden net bir şekilde görülen cihaz maketi, nihai ürün ile ilgili kafalarda artık aşağı yukarı bir şablon oluşturmuş durumda.

Tasarım aşağı yukarı belli

Yeni iPhone modelinin paslanmaz çelik çerçeve ve cam kaplama tasarım yapısına sahip olacağı neredeyse kesin gibi. Arka kısımda dikey konumda çift kamera kombinasyonu da yerini sağlamlaştırmış durumda. Ön tarafta ise Apple tarihindeki en ince ekran çerçeveleri ile karşı karşıyayız. Bu sayede telefon daha kompakt bir gövdeye sığabilecek.

Ekranın üst kısmında ahize ve ön kamera yer alırken, alt kısımda ise menü butonlarının olduğu küçük bir alan bulunuyor. Ayrıca güç butonunun biraz daha uzadığını görüyoruz. Böylece kullanıcı daha rahat bir şekilde butonu kullanabilecek.

Maketin aşırı kalın olduğu gözlerden kaçmıyor. Muhtemelen Apple’ın denediği prototiplerden birisi ve henüz üzerinde karar kılınmış değil. Bununla birlikte prototip maketlerin arasında çok az farkın olduğu düşünülüyor. Genel tasarım ögeleri artık oturmuş durumda.

İddialara göre Apple’ın henüz karar veremediği nokta Touch ID sensörünün nereye entegre edileceği. Ekranın alt kısmındaki fonksiyon alanına Touch ID sensörünün entegre edilmek istendiğini ancak üretim aşamasında bunun sıkıntı oluşturduğunu söyleyenler mevcut. Bazı kaynaklar ise Apple’ın Touch ID sensörünü arka kısma entegre edeceğini belirtiyor. Bununla ilgili daha önce bazı tasarım şemaları sızdırılmıştı.

Görsellerde dikkat çeken diğer bir nokta ekranda kavisin olmayışı. 5.8 inçlik kavisli ekran sürekli dile getirilen bir konuydu ancak son dönemdeki sızıntılarda düz bir ekran ile karşılaşıyoruz. Apple’ın üretim sıkıntıları nedeniyle bu ayrıntıdan da vazgeçmiş olması olası.

Sonucu ne olursa olsun tarihteki en iyi ve en pahalı iPhone modeli bizi bekliyor olacak. Apple’ın büyük emek harcadığı özel iPhone modelinden beklentiler de büyük. Özellikle gelecek yıl Apple tarihindeki en iyi finansal sonuçlara imza atabilir.