iPhone 8 ne zaman satışa çıkacak?

Apple, 12 Eylül 2017'de en son iPhone'larını açığa çıkaracak bir etkinlik düzenleyecek. Alman sitesi Macerkopf'e göre Apple, yeni iPhone modellerini 15 Eylül'de ön siparişe, 22 Eylül'de ise satışa çıkaracak.

Apple, son 5 yılda çıkardığı iPhone modellerini sürekli belirli bir düzende çıkarıyor. Önce ürünleri tanıtıyor, 1-2 gün içerisinde ön siparişe açıyor ve 1 hafta içinde de satışa sunuyor.

Apple’ın 2012’den beri Eylül programı şu şekilde:

iPhone 5 (2012) - 12 Eylül tanıtım, 14 Eylül ön sipariş, 21 Eylül satış

iPhone 5s (2013) - 10 Eylül tanıtım, ön sipariş yok, 10 Eylül satış

iPhone 6/6 Plus (2014) - 9 Eylül tanıtım, 12 Eylül ön sipariş, 19 Eylül satış

iPhone 6s/6s Plus (2015) - 9 Eylül tanıtım, 12 Eylül ön sipariş, 25 Eylül satış

iPhone 7/7 Plus (2016) - 7 Eylül tanıtım, 9 Eylül ön sipariş, 16 Eylül satış

Apple, iPhone 8'de içinde aynı şeyi planlıyor olabilir.

Apple, iPhone 8'i 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Tiyatrosu'nda tanıtacak. Etkinlikte Apple'ın iPhone 8'in dışında iPhone 7s, iPhone 7s Plus, LTE özellikli Apple Watch ve 4K Apple TV'yi de tanıtması bekleniyor.

iPhone 8'in fiyatı ne kadar olacak?

Bazı raporlar, Apple'ın bir sonraki cihazının en pahalı iPhone olacağını ve ilk kez 1.000 doları aşacağını öne sürüyor. Kaynak, yüksek fiyat etiketinin sebebinin bir kısmının mevcut iPhone'larda kullanılan LCD ekranın iki katı kadarına mal olacak OLED ekran olduğunu söylüyor.

iPhone 8'in 64 GB'lık versiyonu 999, 256 GB'lık versiyonu 1099, ve 512 GB'lık versiyonu ise 1199 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ülkemizde yüksek vergilendirmeler işin içine girince Türkiye fiyatının çok daha pahalı olacağını söyleyebilirim. Tahminen 5 bin TL’nin üzerinde.