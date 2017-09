iPhone 8 Plus mı yoksa Galaxy S8 Plus mı daha iyi?

Apple, dün iPhone’un yeni nesli olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı duyurdu. Yeni iPhone, bir akıllı telefonda kullanılan en dayanıklı camdan üretilmiş üç harika renkte yeni bir cam ve alüminyum tasarıma, Retina HD ekranlara ve A11 Bionic çipe sahip.

Yeni iPhone ayrıca üst düzey artırılmış gerçeklik deneyimi için tasarlandı. Dünyanın en popüler kamerası, iPhone 8 Plus’ta Portre Işığı’na sahip tek ve çift kameralarla birlikte daha iyi hale geliyor. Kablosuz şarj özelliği ise iPhone’a yeni ve güçlü bir yetenek kazandırıyor. Her iki aygıt için de 15 Eylül Cuma günü 25’ten fazla ülkede ve bölgede ön sipariş verilebilecek.

22 Eylül Cuma gününden itibaren de mağazalarda satışa sunulacak. Bizler Apple'ın iPhone 8 Plus modelini Samsung son amiral gemilerinden Galaxy S8+ ile karşı karşıya getirdik. Peki iPhone 8 Plus ile Galaxy S8 Plus arasındaki farklılıklar neler?

iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus ile benzer tasarım sahip. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus; uzay grisi, gümüş ve altın renkleri olmak üzere üç yeni renk seçeneğine sahip ve bir akıllı telefonda kullanılan en dayanıklı camdan üretilen harika bir arka tasarıma yer veriyor. Touch ID parmak izi okuyucu aynı yerinde kalıyor. Galaxy S8+ ise kavisli yanları, tuşsuz tasarımı ve full cam ekranıyla oldukça şık duruyor.

iPhone 8 Plus, 5.5 inç Retina HD ekran ve True Tone ile geliyor. Canlı ve geniş bir renk yelpazesine sahip olan Retina HD ekran, akıllı telefon dünyasında bugüne kadar gördüğünüz en iyi renk doğruluğunu sunuyor. 6.2 inç büyüklüğünde kavisli bir Super AMOLED ekrana kullanan Galaxy S8 Plus, Quad HD yani 1440 x 2960 piksel çözünürlük sunuyor.

Yeni iPhone modelleri Apple A11 Bionic yonga setinden güç alıyor. A11 Bionic, yüzde 25 daha hızlı iki adet yüksek performanslı çekirdek ve A10 Fusion’dan yüzde 70 daha hızlı olan dört adet yüksek verimli çekirdekten meydana gelen toplam altı çekirdeğiyle sektör lideri performans ve enerji verimliliği sunuyor. Galaxy S8+ ise gücünü 10 nm Exynos 8895 işlemcisinden alıyor.

İki adet 12 megapiksel kameraya sahip olan iPhone 8 Plus, Portre Işığı ile Portre modunu sunarak dramatik stüdyo efektlerini iPhone’a taşıyor. Böylece müşteriler, beş farklı aydınlatma tarzında düşük alan derinliği efektiyle etkileyici porteler çekebiliyor. Daha iyi video sabitlemeyle birlikte saniyede 60 kareye kadar 4K video ve saniyede 240 kareye kadar 1080p yavaş çekim kaydedilebiliyor.

Galaxy S8+'ta ise 12 MP çözünürlüğünde tek lensli kamera yer alıyor. Bu kamera 4K çözünürlükte 30 fps, 1080p çözünürlükte 60 fps video kaydı gerçekleştirilebiliyor. Ön taraftaysa 8 MP bir kamera var.

iPhone 8 Plus ve Galaxy S8+, 64 GB depolama kapasitesinden başlıyor. iPhone 8 Plus 256 GB kapasite seçeneği de sunarken, Galaxy S8 Plus’ta microSD ile 256 GB’a kadar çıkmak mümkün.

iPhone 8 Plus'ın batarya kapasitesi tam olarak belli değil. Kablosuz bağlantı üzerinden 21 saate kadar, internet içinse 13 saate kadar kullanım süresi sunduğu söyleniyor. Galaxy S8+ ise 3500 mAh kapasiteli bataryayla geliyor.

iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatı belli değil, ABD fiyatı ise 799 dolardan başlıyor. Galaxy S8 Plus ise Türkiye'de 4.499 TL fiyat etiketine sahip.