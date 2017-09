İphone 8 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus özellikleri ve fiyatları

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in özellikleri neler? iPhone 8, iPhone 8 Plus ve IPhone X'in fiyatı ne kadar? IPhone X ne zaman satışa çıkacak? ABD merkezli teknoloji devi Apple merakla beklenen yeni iPhone modelleri iPhone 8, iPhone 8 Plus ve 10'uncu yıla özel iPhone X'i tanıttı. Gerçekleşen tanıtım ile yeni iPhone modellerinin özellikleri resmiyet kazandı. Lansmanın en merak edilen modeli kuşkusuz iPhone X'di. Apple'ın lansmanının en dikkat çeken ürünü kuşkusuz iPhone'un 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X oldu. Çerçevesiz bir ekrana ev sahipliği yapan model fiziksel home tuşunu da tarihe karıştırmış oldu. iPhone X'in en dikkat çeken yanı ise Face ID yani yüz tanıma özelliği oldu. Apple iPhone X modelinde 64 GB ve 256 GB dahili depolama kapasitesi sunuyor. iPhone 8 ile iPhone X'in yaklaşık Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Apple'ın merakla beklenen cihazı iPhone X'in 64 GB'lık modelinin yaklaşık 5.500 TL'den Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Dünyanın 55 ülkesinde 3 Kasım Cuma gününden itibaren iPhone X satışa sunulacak. Cihazın Türkiye’de ne zaman raflarda olacağı ise henüz belli değil. Fakat belli olan bir şey var ki Türkiye ‘dünyanın en pahalı’ iPhone’unu satmaya devam edecek. İşte iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X hakkında bilmeniz gereken her şey...



EN UCUZ MODELİ 3.838 TL



Bütçesi iPhone X’e yetmeyenler için Apple’ın yeni iPhone’u iPhone 8 bir seçenek olabilir. İphone 8’in 64 gigabyte’lık modeli 699 dolardan satışa çıkacak. Cihazın Türkiye’ye giriş fiyatı yaklaşık 2410 TL olacak. Bu miktarın üzerinden yüzde 10 TRT payı alınacak. 241 TL’lik bu payın ardından 602 TL ÖTV alınacak. Ara toplam üzerinden 585 TL de KDV ödenecek. Böylece en ucuz yeni iPhone Türkiye’de 3.838 TL’ye satılacak.







CEP TELEFONUNDAN HANGİ VERGİLER ALINIYOR



Cep telefonu üzerinden yüzde 10 TRT payı, yüzde 25 ÖTV, cihaz parası, TRT payı ve ÖTV’nin toplamı üzerinden KDV alınıyor.



Parmak izi okuma özelliği yerine gelen bu özellik sayesinde iPhone X kullanıcıların yüzünü tanıtması ile çalışacak. Face ID'nin önceki iPhone modellerindeki Touch ID'ye göre 20 kat daha güvenli olduğunun altı çizilirken, Apple Pay ve üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu çalıştığı kaydedildi.



Kullanıcılar, şifre işlemleri, App Store, kilit açma gibi durumlarda yüz tarama özelliğini kullanabilecek. Söz konusu özellik Apple Pay için de kullanılacak. Ancak Apple Pay henüz ülkemizde kullanıma girmediğini söylemekte fayda var. Süper Retina ekranlı cihazda 5,8 inç boyutunda ve 1125 x 2436 piksel çözünürlüğündeki ekrana yer verildi. iPad Pro'da karşımıza çıkan True Tone Display özelliğine de ev sahipliği yapan iPhone X için 3D Touch özelliği de unutulmamış. iPhone X altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor.



Apple iPhone X modelinde yercihini 3 GB RAM'den yana kullandı.iPhone 7 Plus modelinde yatay olarak konumlandırılan bu çift kamera yeni model de ise dikey olarak konumlandırılmış. ABD'de 999 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak olan modelin Türkiye fiyatı ise şu an için netleşmiş değil. iPhone X'in ABD'de ekim ayı içerisinde ön siparişe açılacağı belirtildi. Cihazın ABD'de raflardaki yerini alacağı tarih ise Kasım'ın ilk haftası olarak açıklandı. Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da iPhone X'in Türkiye'de Aralık - Ocak aralığında satışa sunulması bekleniyor. Lansmanın bir diğer dikkat çeken modeli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus oldu.

Beklenenin aksine eski kasayı kullanan iPhone 8 ve 8 Plus'un 7S benzeri bir model olduğunu söylemek mümkün. Zira bu modellerde radikal değişikliklere gitmeyen Apple 4.7 ve 5.5 inç'lik kasayı muhafaza ederek birkaç yeni özellik ile bu modelleri karşımıza çıkarıyor. Beklenen wireless şarj özelliği ile karşımıza çıkan bu modeller suya ve toza dayanıklı olarak da dikkat çekiyor. Yeni iPhone'un kamerası düşük ışık koşullarında daha hızlı davranırken, geliştirilmiş piksel işlemcisi ve gürültü azaltma özelliklerine sahip. 12 MP'lik arka kamera da yeni renk filtresi de yer alıyor. iPhone 8 Plus'ta ise çifte 12 MP kamera yer alıyor. Tim Cook, iPhone 8'de wireless (kablosuz şarj) özelliği olacağını duyurdu.



iPhone, ARKit ile oyun deneyimine interaktif yeni bir boyut kazandırmayı planlıyor. iPhone 8'in 32 GB'lık modeli ABD'de 699 dolara satılacak. iPhone 8 ve 8 Plus'ın ABD'de 22 Eylül'de satışa sunulacağı ifade edilirken, kullanıcıların altın, açık gri veya uzay grisi renklerinden birini tercih edebilecekleri aktarıldı. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatı ise henüz netleşmiş değil. 3'üncü nesil Apple Watch'un özellikleri de lansman ile resmiyet kazandı. Tanıtım öncesi Apple Watch'un geçtiğimiz yıl yüzde 50 büyüdüğüne dikkat çekilirken, böylece Rolex'i geride bırakarak ilk sıraya yerleştiğine belirtildi. Apple Watch Series 3, 19 Eylül'den itibaren mağazalarda satışa sunulacak. Kullanıcılar, artık telefonları yanında olmadan da akıllı saatlerinden arama, internet kullanımı gibi özellikleri de kullanabilecek. Saatte kullanılan sim kartın numarası, iPhone ile aynı olacak.



Wi-Fi'ın yüzde 85 daha hızlı olduğu saatte, şarj ömrü yüzde 50 daha fazla olacak. Saatte fazla büyük olduğu gerekçesiyle nanoSIM yerine eSIM adı verilen bir teknoloji kullanıldı. Apple Watch Series 3, 329 dolara satışa sunulacak. SIM kartın yer aldığı model ise 399 dolarlık etikete sahip olacak. 5'inci nesil Apple TV'yi tanıran Apple bu modelde HDT ve +K desteğine yer verdi. Gecede Harvey ve Irma kasırgalarının kurbanlarını da anan Apple CEO'su Tim Cook'un konuşması sırasında Steve Jobs'un yer aldığı bir görüntü yansıtıldı.









2011’de hayatını kaybeden kurucusu Steve Jobs’u unutmayan Apple, lansmanı Cupertino’daki Steve Jobs Theater’da gerçekleştirdi. Son dönemde iPhone lansmanları için San Francisco’daki Bill Graham Civic Center’ı tercih eden Apple’ın tarihinde bu salonun oldukça büyük bir önemi var. Zira Apple 2, 1977 yılında bu salonda tanıtılmıştı. Apple’ın bu sefer tercihini Steve Jobs Theater’dan yana kullanması10’uncu yılında iPhone’un yaratıcılarından birisi olan Jobs’a bir saygı duruşu olarak algılanıyor.