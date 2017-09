İphone 8 ve 8 Plus batarya ve RAM kapasiteleri ortaya çıktı

Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, daha önceki nesil iPhone'lara göre daha küçük pillere sahip ve özellikle iPhone 8 Plus, şimdiye kadar bir Plus boyutlu iPhone'da kullanılan en küçük batarya ile birlikte geliyor. Bu bilgiler, yeni iPhone modellerinin listelendiği Çin sertifikasyon kurumu TENAA üzerinden geliyor.

İlginç bir şekilde, Apple yeni iPhone tanıtım etkinliği sırasında, iPhone 8 ve 8 Plus'ın önceki iPhone'lara göre iki saat daha fazla pil ömrüne sahip olacağını açıkladı ve bunun muhtemelen nedeni olarak ise daha verimli Apple A11 Bionic yonga seti sayesinde olacağını iddia ediyor.

İphone 8 Plus, Şimdiye Kadar İPhone Plus Serisi Telefonlarda Kullanılan En Küçük Bataryaya Sahip

İşte duyurusu henüz iki gün önce yapılan yeni iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile öncelikle nesil iPhone modellerinin batarya boyutları:

iPhone 8: 1.821 mAh

iPhone 7: 1.960 mAh

iPhone 6s: 1.715 mAh

iPhone 6: 1.810 mAh

iPhone 8 Plus: 2.675 mAh

iPhone 7 Plus: 2.900 mAh

iPhone 6s Plus: 2.750 mAh

iPhone 6 Plus: 2.915 mAh

Peki bu küçük batarya boyutlarının nedeni nedir? Daha ince bir akıllı telefon tasarlamak için bir girişim mi? Daha fazla yer kaplayan yeni cam arka yüzey ve kablosuz şarj mı? Tahmin edebiliyoruz, ancak azaltılmış batarya boyutları bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

Listenin onayladığı bir diğer merak uyandırıcı ayrıntı, iki yeni iPhone'daki RAM miktarı: iPhone 8'de 2GB RAM ve iPhone 8 Plus'da 3GB RAM bulunuyor. Bu RAM kapasiteleri, 4GB, 6GB ve hatta 8GB RAM'e sahip Android akıllı telefon modelleri ile karşılaştırıldığında oldukça az gibi görünebilir. Ancak İOS platformunun, çok daha az sistem kaynağı ile yetindi gerçeğini de unutmayın. (Mavi Cep)