iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Turkcell’de yarın ön satışta Turkcell Platinum müşterilerine özel iPhone 8 ve iPhone 8 Plus 13 Ekim itibarıyla ön siparişle satın alınabilecek. Yepyeni cam tasarımıyla dikkat çeken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, uzay grisi, gümüş ve yeni altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor.