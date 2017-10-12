iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye'de satışa çıkıyor!

YARIN ÖN SİPARİŞ BAŞLIYOR

Yeni modeller, Türkiye'de 13 Ekim'de ön siparişe çıkacak, 20 Ekim'de ise satışta olacak. Yani yarından itibaren ön sipariş verebilir, 20 Ekim'de ise mağazalardan satın alabilirsiniz.

KAPASİTE VE FİYATLAR

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus; uzay grisi, gümüş rengi ve yepyeni altın rengi seçenekleriyle, artırılmış 64 GB ve 256 GB kapasiteli modeller şeklinde, 699 ABD Doları (ABD) fiyatla, Apple.com ve Apple Store’larda ve ayrıca Apple Yetkili Satıcıları ve seçkin iletişim operatörlerinde bulunabilecek (fiyatlar değişiklik gösterebilir).

Farklı renklerde deri ve silikon kılıflar dahil olmak üzere Apple tarafından tasarlanan aksesuarlar 169 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Renk uyumlu metalik Lightning Dock’lar ise 229 TL fiyatla satışa sunulacak.

Apple’dan iPhone 8 veya iPhone 8 Plus satın alan tüm müşteriler mail kurulumunu, App Store’da yeni uygulamaların gösterilmesini ve daha fazlasını içeren, iPhone’larını özelleştirmelerine yardımcı olacak ücretsiz Kişiye Özel Kurulum’dan Apple Store’larda veya online olarak yararlanabilir.

iPHONE X NE ZAMAN ÇIKACAK?

Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda müşteriler iPhone X’u 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

iPhone X'un Türkiye'ye geliş tarihinin net olmamakla birlikte kasım sonunda ön siparişe çıkığ aralık ortasına kadar satışa sunulması bekleniyor.