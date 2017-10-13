iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatı belli oldu

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye’de ön siparişe çıktı. Türkiye’de hizmet veren operatörler Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı ön siparişe çıkarmasıyla telefonların Türkiye fiyatı da belli oldu.

Turkcell’de açıklanan fiyatlara göre iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye fiyatı şu şekilde:

iPhone 8 64 GB – 4.149 TL

iPhone 8 256 GB – 4.949 TL

iPhone 8 Plus 64 GB – 4.699 TL

iPhone 8 Plus 256 GB – 5.499 TL

iPhone 8'de beklenenin tersine 3GB değil 2GB RAM kullanılıyor. Apple’ın burada bir iyileştirme yapmaması bir hayli eleştiri topladı. iPhone 8 ve 8 Plus’ın iki hafıza seçeneği var 64 ve 256 GB.

12-megapiksel kamerası bulunan iPhone 8’de 4 LED flaş desteği bulunuyor. Kamerada dikkat çeken en büyük yenilik ise 60 fps’de 4K video çekebilme özelliği. Bu da görüntünün çok daha akıcı olacağı anlamına geliyor. Ayrıca Slow Motion çekimlerde ise 240 fps çekim elde edilebiliyor.

Selfie kamerası olarak Apple, tıpkı iPhone 7’de olduğu gibi 7-megapiksellik bir ön kamera tercih etti. Fakat iPhone 8’de bu kameranın diyafram aralığı çok daha fazla olacak ve böylece düşük ışıkta ön kamera daha net görüntü verecek.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, iPhone 8'de beklenen nihayet oldu ve kablosuz şarj özelliği eklendi. Böylece yeni İPhone'a sahip olan kullanıcılar, kablosuz şarj cihazıyla birlikte bu özellikten faydalanabilecek.

iPhone 8’in detaylı özellikleri:

İşletim sistemi: iOS 11

Ekran: 4.7-inç 750x1334 IPS LCD ekran

İşlemci: Apple A11Bionic

RAM: 2GB

Depolama alanı: 64GB / 256 GB

Arka Kamera: 12-megapiksel, OIS, 4 LED flaş, 60 fps 4K video kayıt

Ön Kamera: 7-megapiksel