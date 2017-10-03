Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye satış tarihi belli oldu. Kısa bir süre önce başta Amerika olmak üzere dünyanın belli ülkelerinde satışa sunulan yeni iPhone modelleri, 20 Ekim’de kullanıcıların beğenisine sunulacak. iPhone’un yeni nesli olarak lanse edilen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, cam gövdesiyle bir önceki modelden ayrılıyor.

Gümüş, uzay grisi ve yeni altın renk seçenekleriyle gelen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta bir akıllı telefondaki en dayanıklı cam malzemesi kullanıldığı belirtiliyor. iPhone 8’de 4,7 inç ekran yer alırken, iPhone 8 Plus’sa 5,5 inç Retina ekranla geliyor.Apple’ın yeni nesil işlemcisi çıkıyor.

LOG'da yer alan habere göre, A11 Bionic çipiyle gücüne güç katan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın işlemcisi 4+2 çekirdekten oluşuyor. A10 Fusion işlemcisine kıyasla yüzde 25 daha hızlı olan çift çekirdeğe yüzde 70 daha hızlı dört çekirdek eşlik ediyor.