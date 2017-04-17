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iPhone 8’in çerçevesiz ekran olma iddiaları güçleniyor

merakla beklenen iPhone 8’in yeni teknik çizimi (render) ortaya çıktı. Paylaşılan taslak çizimi neticesinde telefonun boyut ölçüleri ve ekran boyutu ortaya çıktı.

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 iPhone 7, 138,3 x 67,1 mm boyut ölçülerine sahipken iPhone 8’in 137,54 mm boyunda ve 67,54 mm genişliğinde olacağı iddia ediliyor.

iPhone 7’nin gövdesiyle neredeyse aynı olacağı söylenen telefonun kalınlık değeri ise henüz açığa çıkmış değil.  iPhone 8’in ekranının çapraz olarak 5.768 inç boyutunda olacağı ve cihazın neredeyse tamamını kaplayacağı belirtiliyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda da bu açıklamaların yapılmış olması bu iddianın doğruluk payını artırıyor.

2.5D kavisli olacağı söylenen ekrandaki çerçevenin kalınlığının 4 mm olacağı ifade ediliyor. Taslak çizimine bakıldığında Touch ID destekli ana ekran tuşunun telefonda yer almadığı görülüyor.  Parmak izi sensörüne sahip ana ekran tuşunun büyük olasılıkla ekrana entegre edileceği idia ediliyor.

Telefondaki en göze çarpan yeniliklerden birinin de dikey arka kamera olacağı belirtiliyor. Dikey arka kamera sayesinde daha iyi bir alan derinliği yaratacağı ve bu kameranın 3D kamera teknolojisine destek vereceği söyleniyor. 5,8 inçlik ekrana  sahip olsa da boyut açısından iPhone 7 ile aynı boyutta olacağı konuşulan iPhone 8’in tüm detaylarının eylül ayında gerçekleşecek etkinlikte gün ışığına kavuşması bekleniyor.

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