iPhone bataryalanızın sağlamlığını nasıl kontrol edersiniz?

Bu durumdan muzdarip milyonlarca iPhone kullanıcısı, kendi telefonlarının yavaşlayıp yavaşlamadığını öğrenmek için çeşitli uygulamalar arıyorlar. Bugün sizlere, bataryalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yapmanız gereken adımlar göstereceğiz. Bunu yapmanın en iyi yolu, pil ömrü ve işlemci hızı hakkında ayrıntılı bilgi verebilecek Geekbench 4 gibi uygulamaları indirmekten geçiyor. Bu uygulamayı, Apple’ın telefonunuzun hızını düşürüp düşürmediğini öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Pilinizin ciddi güç düşüşleri yaşayıp telefon performansına etki edip etmediğini öğrenmenizi sağlayacak Geekbench 4’ün yanında pilinizin ne kadar zarar gördüğünü ve diğer detaylarını öğrenmek için Victor Robinson tarafından geliştirilen Battery Life uygulamasını indirebilirsiniz.

Webtekno'da yer alan habere göre, bu uygulamaları indirip kurduktan sonra, kontrollerinizi yapmalı ve pil ömrünün telefon performansına yaptığı etkiye göre, Apple’ın daha ucuz diye sunduğu yeni pillere yönelmeniz gerekiyor. Uzmanlar ise piyasada çok fazla yan sanayi pil bulunduğunu, bu pillere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.