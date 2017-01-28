iPhone daha hızlı çalışacak!

iPhone, iOS 10.3 sürümü ile birlikte hızlanıyor

iOS 10.3 sürümü ile birlikte birçok yeniliği kullanıcılara sunacak olan Apple'ın yeni dosya sistemi oldukça dikkat çekiyor. Apple, iOS 10.3 ile birlikte katı hal sürücülerinin daha performanslı çalışacağı APFS dosya sistemine geçiyor.

İlk olarak macOS Sierra'da görülen sistem, iOS cihazlarda da yerini alacak. Apple File System olarak bilinen APFS'nin iOS 10.3 beta 1 ile yapılan testlerde iPhone'larda ciddi performans artışları sağladığı görülüyor.

iOS 10.2.1 ile iOS 10.3 beta 1 hız testinde

Apple, bir kaç gün önce geliştiriciler tarafından test edilmesi için iOS 10.3'ün ilk betasını yayınlamıştı.

Daha sonra aynı betayı halka açık olarak da yayınlandı. iAppleBytes isimli YouTuber, son kararlı sürüm olan iOS 10.2.1 ile iOS 10.3 beta 1'i iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6s üzerinde karşılaştırdı.

Testlerde iOS 10.3 beta 1 yüklü tüm iPhone'ların iOS 10.2.1'ye göre çok daha hızlı çalıştıkları görülüyor. Özellikle açılış süreleri arasında ciddi farklar var.

Açılış süresi olarak iPhone 5'te 7 saniye, iPhone 5s ve iPhone 6'da 6 saniye fark ediyor. Ayrıca Geekbench testlerinde de iOS 10.3 daha yüksek puanlar elde ediyor.

Sonuç itibariyle iOS'un yeni dosya sisteminin iPhone'ların performanslarını etkilediği görülüyor.