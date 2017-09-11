iPhone tanıtımını canlı izleyin!

Apple 12 Eylül'de Apple Park kampüsünde yer alan yeni gösteri mekanı Steve Jobs Tiyatrosu'nda bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte, mevcut iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerine yükseltme yapan iki yeni iPhone'u ve bir süper premium iPhone modelinin yanısıra, 4G LTE veri seçeneğine sahip yeni bir Apple Watch Series 3'ü tanıtması bekleniyor.

Tüm işaretler Apple'ın gelecek olan yeniden tasarlanmış telefonların iPhone 8 ve 8 Plus adını taşıdığı ve daha pahalı modelin iPhone X adını taşıyacağını gösteriyor.

Telefonunuzda veya bilgisayarınızda Apple iPhone X etkinliğini nasıl izleyebilirsiniz?

Canlı yayını izlemek için birkaç önemli gereklilik vardır, ancak herhangi bir cihazda izleyemezsiniz.

Bir iOS cihazınız (bir iPhone, iPad veya iPod touch) varsa, Safari tarayıcısını kullanarak bağlantıyı açmanız gerekiyor; cihazınızın iOS 7.0 veya daha yenisinde çalışıyor olması gerekli.

Mac'te izlerseniz, OS X / MacOS v10.8.5 veya sonraki sürümlerinde Safari 6.0.5 veya daha yenisine gereksinim duyarsınız.

Bir Windows PC kullanıyorsanız, Windows 10 üzerinde çalışan Microsoft Edge tarayıcısına ihtiyacınız olacaktır.

Ayrıca, etkinlik Apple TV (İkinci veya Üçüncü nesil uyumludur) ile izleyebilirsiniz. Yazılım sürümü 6.2 veya üstünü çalıştırmanız veya 4. nesil Apple TV'ye sahip olmanız gerekir.