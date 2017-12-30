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iPhone X'in fiyatına indirim geliyor

Gelecek yıla ait iPhone X satış tahminlerinin düşmeye başlaması Apple’ı hamle yapmaya zorluyor. Yakın zamanda iPhone X ve iPhone 8 serisinde indirim yapılabilir.

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İlk piyasaya çıktığında büyük ilgi gören ve Kara Cuma haftasının da etkisiyle önemli satışlar yapan iPhone X fırtınası dinmiş görünüyor. Apple gelecek yıl ilk çeyrek için siparişleri azaltırken bir fiyat indirimi de gelebilir.
 
İndirim geliyor
Firmaya yakın kaynaklar gelecek yılın başlarında 999$’lık iPhone X için bir fiyat indirimi planlandığını belirtiyor. Bunun ne kadar olacağı net değil ancak düşen satışları yükseltmek için cazip bir oranda yapılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri için de bir indirimin gelebileceği ifade ediliyor.
 
Zaten yılın son çeyreği itibariyle önemli miktarda iPhone X satıldı. Bunun yanında iPhone 8 satışları da var. Bu sayede firmanın son çeyrekte 90 milyon iPhone satışı ve 80 milyar dolar da kar edeceği ön görülüyor. Firma tarihinde elde edilen en yüksek rakamlar son çeyrekte gerçekleşecek.
 
 
 
Donanım Haber'de yer alan habere göre, yani Apple zaten istediği faaliyet karını ilk 3 aylık dönemde elde etmiş oldu. Bu bakımdan gelecek yıl için yapılacak fiyat indirimleri firmayı çok etkilemeyecektir. Hali hazırda bileşen üretimlerinin daha dengelenmesi ve maliyetlerin azaltılması ile Apple işçilik masraflarını da buna paralel aşağı çekebilir. Yani her halükârda Apple’ın bu indirimden etkilenmeyeceği aşikar.

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