İphone X testlerde rakiplerine fark attı!

iPhone X, testlerde Galaxy S8, S8 Plus, Note 8, OnePlus 5 ve iPhone 7 Plus ile karşı karşıya geldi. Bu testlerde ilk ortaya çıkan Geekbench sonuçlarına göre daha yüksek puan alan iPhone X'in performansı rakiplerine göre oldukça iyi.

A11 Bionic işlemcili iPhone X, Geekbench çoklu çekirdek testinden 10069 puan alırken, Exynos 8895 işlemcili en yakın rakibi Note 8 6784 puan, Galaxy S8 ise 6656 puan aldı. Apple A10 Fuison işlemcili iPhone 7 Plus ise 5664 ile iPhone X'in neredeyse yarısı olan bir puan almış oldu.

Tekli çekirdek testinde ise 4188 puanlı iPhone X'i 3473 puanla iPhone 7 Plus takip ediyor. Samsung Galaxy S8 bu testten. 1991 puan alırken, Note 8'in puanı ise 1987. OnePlus 5 ise 1932 puan ile testin beşinci sırasında yer aldı.

Bu testlerde tabiki sadece donanımın güçlü olması etkili değil. Yazlım-donanım uyumu 3GB RAM'e sahip iPhone X'in 6 GB RAM'li Note 8'in oldukça önünde yer almasını sağlıyor.