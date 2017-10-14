iPhone X'un Türkiye satış fiyatı belli oldu

Apple, iPhone X'un Türkiye'de kaç liradan satışa çıkacağını açıkladı. ABD'li teknoloji devi şirket 3 Kasım'da satışa çıkarmayı hedeflediği iPhone X, ABD'de 1000 dolarlık satış etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Apple'ın ABD ile Türkiye satış politikaları karşılaştırıldığında, iPhone X'un ülkemize 6 bin TL'den giriş yapacağı tahmin ediliyordu.

Yeni Şafak'ın haberine göre iPhone X'in Türkiye fiyatıyla ilgili nihayet Apple'dan beklenen açıklama geldi. 64GB depolama alanına sahip iPhone X, ülkemize 6 bin liranın üzerinde giriş yapıyor. İşte iPhone X'in fiyatları...

iPhone X 64GB - 6.099 TL

iPhone X 256 GB - 6.899 TL

Yeni iPhone X, aksesuar satışıyla birlikte Türkiye'deki Apple kullanıcıları için oldukça yüksek bir fiyattan giriş yapıyor. Hatta bu fiyatlarla ülkemizde satışa sunulan gelmiş geçmiş en pahalı akıllı telefon diyebiliriz.