iPhone’a benzeyen tabanca emniyet güçlerini endişelendiriyor

The Ideal Conceal ismiyle anılan bu tabanca adının hakkını tam anlamıyla veriyor. .380 kalibrelik bu silah kullanıcılarının hızlı bir şekilde sürgüyü çekip ateş etmesine olanak sağlıyor. Ancak tabancanın en büyük özelliği uzaktan bakıldığında silaha benzemiyor olması…

Kamuflaj konusunda oldukça başarılı olan bu tabanca uzaktan bakıldığında iPhone’un ilk modellerini andırıyor. Bu sebeple de ne çevredekilerin ne de polislerin dikkatini çekmiyor. Bir an için gözünüze çarpsa bile herkesin kullandığı akıllı telefonlardan biriymiş gibi hissettiriyor. Firmanın potansiyel müşterilerine vaadi de tam olarak bu. Kullanıcıların çevredeki insanların dikkat çekmeden “her an güvende hissetmesine” olanak sağlıyor ancak geri kalanların güvenlik hissini ortadan kaldırıyor.

Amerika’da 12.000 adet ön sipariş alan bu silah 395 dolardan satılıyor. Tabancanın Avrupa’ya kaçak yollarda girmesi bekleniyor. Bu durum da Avrupa polis güçlerinin teyakkuza geçmesine neden oldu. Özellikle Belçika Emniyeti’nin rahatlıkla gözden kaçabilecek olan bu tabanca için harekete geçtiği dile getiriliyor.