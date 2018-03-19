İphone'ların kilidini kıran 30 bin dolarlık kara kutu: Graykey

Cihaz adı GrayKey ve ABD'den Grayshift adlı bir şirket tarafından yapıldı.GrayKey, ABD'nin Atlanta kentinde bulunan ve Cellebrite adındaki İsrail merkezli bir şirket olan Grayshift'in bir ürünü. Cihaz 2017'nin sonlarına doğru çıktı ancak çoğu insana adını duyurmadı. GrayKey, polis ekipleri ve diğer güvenlik kurumları tarafından kullanılıyorlar.

Bir iPhone'un şifresini GrayKey kullanarak açmak çocuk oyuncağı. İki iPhone'u birbirine bağlamak için kullanılabilecek iki Lightning kablosuna sahip cihaz, iki ya da üç saat içinde 4 basamaklı iPhone şifrelerini kırabiliyor. 6 basamaktan uzun şifreler ise daha uzun sürelerde açılıyorlar.

GrayKey Bildirildiğine göre şu şekilde çalışıyor:

Bir iPhone, bir Lightning kablosuyla kutuya bağlanır. Aynı anda iki telefon bağlanabilir.

Telefon 2 dakika bağlı kaldıktan sonra bağlantı kesilir.

Bir süre sonra – 2 saat ila 36 saat arasında – iPhone cihazın şifresiyle siyah bir ekran görüntülenir.

Cihaz "kilitli" olduğunda, içeriği GrayKeye indirilebilir ve bir PC'deki bir web arayüzü üzerinden erişilebilir.

Malwarebytes Labs, GrayKey'in en yeni iPhone'larda ve en az iOS 11.2.5 sürümlerinde çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 300 kere kullanılabilen bir GrayKeyin fiyatı 15 bin dolar. Sınırsız olarak kullanılabilen ve internete bağlanmadan çalışan özel versiyonu ise 30.000 dolar civarında.

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Araştırmacılar, bu cihazın yanlış ellere düşmesi durumunda bulunmaz bir nimet olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Mac & Mobile direktörü Thomas Reed, "Böyle bir cihaz, hırsızların çalıntı telefonları açma ve yeniden satma becerisinin yanı sıra, bu telefonlardaki yüksek değerli verilere erişme olanağı sağlayarak, illegal pazarda yüksek bir pazar getirebilir" dedi.

(Teknotalk)