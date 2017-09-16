iPhone’u hızlı şarj etmek için 430 TL’lik aksesuar almanız gerekiyor

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’de bataryayı 30 dakikada yüzde 50’ye kadar dolduran hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Fakat hızlı şarj özelliğinden yararlanmak için büyük bir harcama yapmanız gerekiyor. Zira telefonun kutusundan çıkan şarj adaptörünün hızlı şarj desteği bulunmuyor.

Apple’ın resmi sitesine göre 30 dakikada yüzde 50’ye ulaşan şarj gücü için telefon adaptörü yerine çok güçlü bir adaptöre ihtiyacımız var. Öyle ki Apple, hızlı şarj testlerini Macbook’un şarj adaptörleri ile denediğini belirtiyor. Bu adaptörler, bir telefon adaptöründen çok daha fazla güç veriyor. Testlerde 29 W Model A1540, 61 W Model A1718 ve 87 W Model A1719 aksesuarları kullanılmış.

29 W’lık adaptör dışındaki iki adaptör Thunderbolt 3 (USB Type C) bağlantı noktasına sahip Macbook Pro için tasarlandı. 29W’lık adaptör ise Apple’ın sitesine göre yeni iPhone modellerindeki hızlı şarj özelliğinden yararlanmak için en ucuz çözüm olarak sunuluyor. En ucuz dediğimize bakmayın yurtdışı satış fiyatı 49 dolar. Ülkemizdeki fiyatı ve çıkış tarihi belli değil.

Dönüştürücü de Gerekli

Sadece adaptörü almak ile iş bitmiyor. Bir de dönüştürücü lazım. Bu adaptörün sadece USB-C girişi bulunuyor. iPhone’da kullanabilmek için bir tarafı Lightning, diğer tarafı USB-C olan kablo almak gerekiyor. Bu kablonun 50 santimlik modeli için 89 TL fiyat etiketi biçilmiş.

Apple Store’un ülkemizde satılan adaptörlerine baktığımızda en uygun fiyatlı seçim olarak 61W’lık adaptör bulunuyor. Bu adaptörün fiyatı 339 TL. Bir tarafı Lightning diğer tarafı USB-C kablo ile birlikte toplam 428 TL’ye denk geliyor.

Toplam 428 TL

Özetle iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X sahibi bir kullanıcının en az 428 TL tutarında bir harcama yapması gerekiyor. Zaten telefonların fiyatı çok yüksek, bir de böyle bir durumun olması hiç hoş değil. Hızlı şarj destekli adaptörün kutu içerisinden çıkması gerekirdi. (Donanım Haber)