iPhone’un tedarikçisinden tamamen esnek telefon ekranı

Şirketin bu konuda Japan Display ile iş birliği içinde olduğu geçtiğimiz yıl iddia edilmişti. Japan Display bu iddiaların ardından geliştirdiği 5,5 inç esnek ekranı görücüye çıkardı. 5,5 inçlik boyuta sahip olan ekranın en dikkat çekici özelliği ise hem LCD panele hem de esnek bir yapıya sahip olması. Bilindiği üzere şimdiye kadar genellikle OLED paneller esnek yapılarıyla göze çarpıyordu.

Japan Display Inc. (JDI) imzasını taşıyan yeni Full Active Flex ekran ise OLED ekranlar gibi esnek bir yapıya sahip. Sıvı kristal tabakasının her iki tarafında plastik bir tabaka sayesinde JDI’nın 5,5 inçlik ekranı esnek bir yapı sunabiliyor. 60 Hz’in haricinde enerji tasarrufu için 15 Hz teknolojisine destek veren bu ekranın çatlamalara karşı da dayanıklı olduğu ifade ediliyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlüklü esnek LCD ekranın üretimine önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor. Samsung ve LG’nin esnek OLED ekranlarına rakip olacağı söylenen ekranın bu yılki iPhone modelinde kullanılması beklenmiyor. Full HD çözünürlüklü esnek LCD ekranı iPhone 9’da görme ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirtelim.