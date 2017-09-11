Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; İslam ülkeleriyle her türlü iş birliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretine eşlik eden Özlü, Astana temaslarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özlü, Astana'daki İİT 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, son yıllarda dünyada yaşanan teknolojik dönüşüme dikkati çektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnternet, bulut bilişim, büyük veri ve mobil teknolojilerin konuşulup geliştirildiği bir dönemde, İslam ülkeleriyle gelişmiş ülkeler arasındaki teknolojik fark da giderek artıyor. İslam ülkelerindeki mevcut eğitim sistemi merak, yenilik ve araştırmaya izin vermiyor. Gelişmiş ülkelerle İslam ülkeleri arasındaki bu farkı kapatmak için eğitim sisteminde girişimcilik, yenilik ve araştırmaya odaklamalıyız. Bu amaçla eğitime ayırdığımız bütçeyi artıralım."

Ar-Ge desteklerinin sadece devlet tarafından değil, özel sektör araştırma kuruluşlarınca sağlanması gerektiğine işaret eden Özlü, bu kapsamda özel sektör kabiliyetlerinin artırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Sadece ham madde ve ucuz işçi tedarikçisi olmanın İslam ülkelerine yetmediğini vurgulayan Özlü, daha çok gelişmek ve kazanmak için yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünler üzerinde çalışması gerektiğini kaydetti.

"İslam ülkeleri, bilim ve teknolojiye yatırım yapmalı"

Özlü, zirvede, İİT ülkelerinin bilim ve teknolojiye yatırımı artırması gerektiği vurgulanan Astana Deklarasyonu'nun kabul edilmesinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bilim, teknoloji ve inovasyon alanında yatırımların artırılması çağrısı yapılan deklarasyonla üye ülkeler, İİT'nin bilim, teknoloji ve inovasyon kalkınma programı önerilerinin 2026 yılına kadar uygulanmasını kabul etti. Deklarasyonda, İslam dünyasında kültür, eğitim ve bilimin daha da pekiştirilmesi gerektiği vurgulandı. İİT ülkeleri arasında uzman istihdamının kolaylaştırılması, karşılıklı diplomaların kabul edilmesi, yeni teknoloji ve proje akımı alanlarında ortak siyasi mekanizmaların oluşturulmasının benimsendiği de aktarıldı." diye konuştu.

Toplantıda kabul edilen "2026 İİT Bilim Teknoloji ve Yenilikçilik Gündemi Belgesi"ne değinen Özlü, şunları kaydetti: