İspanya savunma bütçesini arttırıyor
İspanyol El Pais Gazetesine göre ülke savunma bütçesini arrtıracak. Gazete ülkenin önümüzdeki altı yılda savunmaya yüzde 80 daha fazla mali kaynak aktarılacağını iddia ettti.
İspanya 2017 savunma bütçesinin yüzde 92’sini 2017 yılında harcadı. Gazeteye göre ülke GDP’sinin yüzde 1,5 ile 1,6’sına denk gelen bir miktarı savunmaya ayıracak ve bu 18 milyar Avroya denk gelecek. İspanya, NATO müttefik ülkeleri arasında Belçika ve Lüksemburg ile beraber savunmaya en az pay ayıran ülkeler arasında yer alıyor. (C4Defence)
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