İstanbul, Facebook’ta beşinci sırada

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın 2018 yılı araştırmasına göre, 81 milyon nüfusa sahip Türkiye’de 54 milyon 330 bin kişi aktif olarak internet kullanıyor. Bu kitlenin yüzde 84’ü internete düzenli olarak her gün giriyor ve PC, tablet ya da akıllı telefonlar aracılığıyla ortalama 7 saatini internette dolaşarak geçiriyor.

İnternet kullanıcılarının sörf yaparken ağırlıklı tercihleri ise sosyal medya oluyor. Araştırmaya göre, Türkiye’de 51 milyon Facebook, 33 milyon da Instagram hesabı bulunuyor.

İlk sırada Hindistan

Facebook kullanıcısı sayısında ilk üç sırayı Hindistan (250 milyon), İngiltere (230 milyon) ve Brezilya (130 milyon) paylaşırken, Türkiye 51 milyon kullanıcıyla Tayland ile birlikte 8. sırayı paylaşıyor.

Şehirler bazındaki sıralamada ise İstanbul 14 milyon kullanıcı ile Mexico City (Meksika), Quezon City (Filipinler) ile beraber beşinci sırada yer alıyor.

En çok Facebook hesabının 22 milyonla Tayland’ın 8 milyon nüfuslu başkenti Bangkok’ta olması dikkati çekiyor.

Türkiye Instagram’da ikinci…

Avantajik tarafından aktarılan bilgilere göre, Instagram’da ise Türkiye, yüzde 41’lik nüfus/kullanıcı sayısı oranıyla İsveç’in ardından dünya ikincisi konumunda. ABD’nin 110 milyon ile ilk sırada yer aldığı Instagram kullanıcı sayısı listesinde ise Türkiye 33 milyonla beşinci sırada yer alıyor.

(Mediatrend)