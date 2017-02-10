İşte 5G'nin yeni logosu ve son detayları

LTE-Advanced Pro’nun logosunda kullanılan yeşil renkteki sinyal seviyelerini koruyan logo LTE dalgalarının geliştirilmesine odaklanıyor.

Tanıdık bir tasarım yüzüne sahip olsa da logo ilk olarak 2018’de tamamlanacak olan 5G Release 15’te ve sonrasında 5G Release 2 ve ardından 2020’de tamamlanması planlanan Release 16’ta kullanılması bekleniyor. 4G LTE teknolojisinin devamı niteliğindeki 5G’nin çok daha hızlı interneti kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlayan 5G’nin test çalışmaları Japonya, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerde tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’de de Vodafone ve Turkcell gibi şirketler de 4.5G çalışmasıyla birlikte 5G çalışmalarını da devam ettiriyor. Vodafone geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdiği hız testinde bir ilke imza atmıştı. Vodafone, gerçekleştirdiği hız testinde havadan saniyede 10 gigabit veri taşıma hızına ulaşan ilk operatör olmuştu. Dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlayan 5G’nin test çalışmaları Japonya, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerde tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’de de Vodafone ve Turkcell gibi şirketler de 4.5G çalışmasıyla birlikte 5G çalışmalarını da devam ettiriyor. Vodafone geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdiği hız testinde bir ilke imza atmıştı. Vodafone, gerçekleştirdiği hız testinde havadan saniyede 10 gigabit veri taşıma hızına ulaşan ilk operatör olmuştu.

Özellikle 4K gibi yüksek boyuttaki videoları indirmeyi ve karşıya yüklemeyi çok daha kolay hale getirecek 5G’nin Türkiye’de 2020 yılında kullanılmaya başlanacağı tahmin ediliyor