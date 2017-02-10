İşte 5G'nin yeni logosu ve son detayları
Veri iletimi için ağ standartlarını belirleyen dünya çapındaki bir kuruluş olan 3GPP, 5G’nin logosunu paylaştı. Uluslararası ve Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa Birliği tarafından 2020 yılına kadar tamamlanması ve kullanılmaya başlanılması öngörülen 5G’nin logosunda yeşil renkte sinyal seviyeleri göze çarpıyor.
LTE-Advanced Pro’nun logosunda kullanılan yeşil renkteki sinyal seviyelerini koruyan logo LTE dalgalarının geliştirilmesine odaklanıyor.
Tanıdık bir tasarım yüzüne sahip olsa da logo ilk olarak 2018’de tamamlanacak olan 5G Release 15’te ve sonrasında 5G Release 2 ve ardından 2020’de tamamlanması planlanan Release 16’ta kullanılması bekleniyor. 4G LTE teknolojisinin devamı niteliğindeki 5G’nin çok daha hızlı interneti kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Özellikle 4K gibi yüksek boyuttaki videoları indirmeyi ve karşıya yüklemeyi çok daha kolay hale getirecek 5G’nin Türkiye’de 2020 yılında kullanılmaya başlanacağı tahmin ediliyor
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